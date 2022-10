Das sind die Buchmesse-Highlights am Wochenende

An den letzten beiden Tagen der Buchmesse können Bücherfans noch einmal die aktuellen Neuerscheinungen der Branche durchstöbern. Zwischen den Bücherregalen sind aber auch einige Veranstaltungen geplant. Ein Überblick.

Bevor die Buchmesse am Sonntag zu Ende geht, stehen noch die beiden letzten Publikumstage mit einem umfangreichen und bunten Programm an. Auf dem gesamten Messegelände können die Besucherinnen und Besucher am Samstag und Sonntag nicht nur in den Neuerscheinungen der Buchbranche stöbern, sondern auch einige bekannte Gesichter treffen. Wir haben ein paar Highlights zusammengefasst. Nachdem am Donnerstag bereits der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj per Videobotschaft auf der Buchmesse gesprochen hat , liegt der Schwerpunkt im Pavillon auf der Agora am Samstag ebenfalls auf der Ukraine. Neben Lesungen und musikalischen Beiträgen sind dort ab 16 Uhr auch Diskussionen zu Kultur(-politik), Medien in Zeiten des Krieges sowie zu Frauen im Krieg geplant. Zu Gast sind unter anderen die ukrainisch-deutsche Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin Katja Petrowskaja, Schriftstellerin, Verlegerin und Übersetzerin Kateryna Mishchenko und die ukrainische Galeristin Aliona Karavai. Im Saal Harmonie im Congress Center der Messe ist ab 17.30 Uhr außerdem die Frau des ukrainischen Präsidenten, Olena Selenska, bei der Gesprächsreihe „Brigitte Live“ zu Gast. Sie stellt auf der Buchmesse ein von ihr initiiertes Handbuch zu Barrierefreiheit vor. Der Talk am Samstagabend ist auch im Livestream zu sehen.An anderer Stelle auf dem Messegelände liegt der Fokus derweil auf einem Klassiker der Literaturbranche: Im Raum Europa in Halle 4.0 dreht sich am Samstag von 10.30 bis 11.00 Uhr alles um „Die Drei ???“. Dort stellen Christoph Tauber und Calle Claus in einer multimedialen Lesung im Frankfurt Studio ihre neue „Die Drei ???“-Graphic-Novel „Der Goldene Salamander“ vor. Einen Hauch von Hollywood gibt es im Rahmen des Bookfest im Congress Center (Raum Harmonie), wenn Schauspielerin Diane Kruger um 13.30 Uhr ihr Kinderbuch „Dein Name“ präsentiert, in dem sie auch von ihrer eigenen Kindheit in Deutschland erzählt. Bereits um 10.30 Uhr ist Diane Kruger außerdem auf dem Blauen Sofa (Halle 3.1/K23) zu Gast.Krimifans kommen auf der Buchmesse ebenfalls auf ihre Kosten. So gibt Autorin Charlotte Link am Samstag um 11 Uhr ein Interview bei detektor.fm (Stand 4.0/G59) , dem offiziellen Podcast-Partner der Buchmesse. Ab 12.30 Uhr übernimmt dort Sebastian Fitzek. Mit beiden gibt es außerdem Signierstunden: Sebastian Fitzek ist am Sonntag von 10 bis 14 Uhr gemeinsam mit dem Körpersprache-Experten Dirk Eilert an Stand 3.0/A139 zu finden; Charlotte Link ist am Samstag von 17 bis 18 Uhr im Signierzelt 1. In den beiden Signierzelten setzen das ganze Wochenende zahlreiche Autorinnen, Autoren und andere Prominente ihre Unterschriften unter ihre Werke. Wer wann zum Signieren vor Ort ist, ist auf der Website der Buchmesse aufgelistet.Auch am Sonntag können dort noch einige Unterschriften gesammelt werden. Im Pavillon auf der Agora dreht sich derweil alles um Hörspiele und Podcasts. Den Tag über finden Gespräche mit verschiedenen Autoren und Podcastern statt. Ab 11 Uhr geben Autorin Rebecca Gablé und Audiomacherin Kerstin Kaiser einen Einblick in die Entstehung von Gablés neuem Hörbuch „Drachenbanner“; ab 15 Uhr ist Félice Gritti, Reporter des Podcasts „Stern Crime“ zu Gast.Das Blaue Sofa lädt auch am Sonntag noch zu mehreren Gesprächen ein. Ab 12 Uhr ist dort beispielsweise Publizist Michel Friedmann zu sehen. Zeitgleich signiert Komiker und Moderator Wigald Boning am Stand vom Verlag „Gräfe und Unzer" (Stand 3.0/B22) sein Buch „Der Fußgänger“; am Stand des Zeitverlag „Gerd Bucerius" (Stand 3.1/E53) liest er ab 14 Uhr daraus vor. Zum Abschluss der Buchmesse findet dann im Ehrengast-Pavillon im Forum (16 Uhr) ein Festakt statt, bei dem die Gastrolle der Buchmesse offiziell von Spanien an Slowenien übergeben wird.>> Das gesamte Programm der Frankfurter Buchmesse finden Sie hier