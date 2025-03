Superstar Chris Brown kündigt Welttournee u.a. mit einem Konzert in Frankfurt an

Chris Brown, der international gefeierte R&B-Superstar, hat seine Breezy Bowl XX Stadium Tour angekündigt. Die Tournee, die sein 20-jähriges Bühnenjubiläum zelebriert, startet am 8. Juni in Europa.

Deutsche Fans dürfen sich u.a. auf ein Konzert am 13. Juni im Deutsche Bank Park in Frankfurt freuen. Als besonderes Highlight wird der mehrfach für den Grammy nominierte Künstler Bryson Tiller als Special Guest auftreten.



Die Breezy Bowl XX Tour baut auf dem Erfolg von Browns 11:11-Tour aus dem Jahr 2024 auf, die sein letztes Studioalbum begleitete. Mit ausverkauften Konzerten in Nordamerika und beeindruckenden Stadionshows in Brasilien und Südafrika unterstrich Brown erneut seine globale Anziehungskraft und die anhaltende Begeisterung für seine Live-Auftritte. Diese neue Tournee verspricht, ein weiterer Meilenstein in Browns beeindruckender Karriere zu werden und seine Position als einer der führenden Künstler der R&B-Szene zu festigen.