LUCAS Filmfestival lockt zum Mitmachen ein

Aufregende Geschichten, tolle Filme und Mitmischen: Das LUCAS Filmfestival fürs junge Publikum geht in die 47. Runde – und zeigt am Aktionstag Klassiker im DFF-Kino in Frankfurt.

LUCAS Filmfestival: Freier Eintritt im Frankfurter DFF

Info

LUCAS Filmfestival – Festivalsonntag: Aktionstag, Ffm: DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum, Schaumainkai 41, 6. Oktober von 10–17 Uhr.



Anmerkung: Interessierte sollten sich auf der Internetseite des Festivals informieren, da manche Vorführungen bereits ausgebucht sind.

In die Kinosessel, fertig, los: Das Lucas Filmfestival findet vom 5. bis zum 11. Oktober wieder in Frankfurt statt. Bei der 46. Auflage des ältesten Filmfestivals für junges Publikum in Deutschland werden insgesamt 50 internationale Film gezeigt, von denen 39 im Wettbewerb der Kategorien „Kids“, „Teens“ und „Youngsters“ zu sehen sind.Den besten Film der jeweiligen Sektion wählt eine sechsköpfige Jury aus jungen Filmfans sowie erwachsenen Expertinnen und Experten. „Mich interessieren Filme aus verschiedenen Ländern, weil dort die Perspektiven anders sind und die Filme anders produziert werden“, sagt Daria, Mitglied der Kids-Jury. Zu sehen sind die Filme in Frankfurt im Deutschen Filminstitut und Filmmuseum (DFF) und im Cinéma am Rossmarkt sowie im Kino im Hafen 2 in Offenbach und der Caligari FilmBühne in Wiesbaden.Neben den Filmvorführungen werden einige Darstellende, Regisseurinnen und Regisseure vor Ort sein und mit dem Publikum über ihre Werke diskutieren und Fragen beantworten. Anschließend an die Vorstellungen mit Wettbewerbsfilmen, finden auch zahlreiche Workshops und interaktive Angebot für Kinder unter dem Titel „Mitmischen!“ statt.Am Festivalsonntag (6. Oktober) ist der Eintritt sowohl ins Museum als auch ins Kino des DFF für alle Familienmitglieder kostenlos. An zahlreichen Stationen dreht sich alles um Stunts, Licht, Ton, Spezialeffekte oder Film-Ausstattung, zum Beispiel wenn vor dem Museum Profis erklären, wie Spezialeffekte mit Feuer und Wasser entstehen. Gezeigt werden aber auch einige Wettbewerbsfilme. Eine Besonderheit ist in diesem Jahr die Kooperation mit der Hessischen Landesregierung, die zum Anlass des 50. Todestages von Oskar Schindler mit einer kostenfreien Vorstellung des Films „Schindlers Liste“ an ihn erinnert.