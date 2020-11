Wikipedia soll weiblicher werden

Zusammen mit dem Projekt „Women Writing Wiki“ wollen die Vereine „Kinothek Asta Nielsen“ sowie „FIM – Frauenrecht ist Menschenrecht“ eine größere Sichtbarkeit der Leistungen von Frauen im Online-Lexikon Wikipedia schaffen. Unterstützt werden sie dabei vom Land Hessen.

Laut Hessens Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn (Bündnis 90/Die Grünen) sind nur knapp zehn Prozent der Wikipedia-Einträge von Frauen geschrieben, nur 16 Prozent der biografischen Einträge in der deutschsprachigen Wikipedia behandeln Frauen. Um dies zu ändern, fördert das Land Wikipedia-Einträge von und über Frauen mit 50 000 Euro. Das Geld geht an die Vereine „Kinothek Asta Nielsen“ sowie „FIM – Frauenrecht ist Menschenrecht“, diese haben es sich zum Ziel gesetzt, Leistungen von Frauen und Institutionen aus Hessen zu diesen Themen in Wikipedia sichtbar zu machen.



„Women Writing Wiki“ heißt das 2018 von Sonja Hintermeier und Karin Kraus gegründete Projekt, mit dem Kinothek und FIM für dieses Vorhaben zusammenarbeiten. Die Lücke im Wissen um die Rolle von Frauen zu schließen, helfe die Ungleichbehandlung von Frauen insgesamt abzubauen, sagte Dorn. „Wissen ist Macht – und selbst im Jahr 2020 ist dieses Wissen noch sehr männlich dominiert.“ So sollen etwa im Wikipedia-Artikel zum Prostitutionsschutzgesetz die Leistungen hessischer Frauen sowie das Wirken von Frauen für die Film- und Kinokultur sichtbarer gemacht werden.