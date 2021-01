Adieu, Tannenbaum

Rund 80 000 Weihnachtsbäume werden jährlich allein in Frankfurt entsorgt. Die FES bietet dafür zwei Varianten der Abholung. Am Donnerstag startet eine Sammeltour durch die einzelnen Stadtteile.

Die Feiertage sind vorbei und mit Beginn des neuen Jahres werden in vielen Haushalten nicht nur unpassende Geschenke und überschwänglich getroffene Neujahrsvorsätze entsorgt, sondern auch zahlreiche Weihnachtsbäume. Allein in Frankfurt sind es laut Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) rund 80 000 Stück, die nun in den kommenden Tagen abgeholt werden.Dafür sind zwei Varianten vorgesehen: Die Bäume werden, wie in den Jahren zuvor, innerhalb des Monats Januar entweder über die Bio- oder die Restmülltonne sowie mit der Straßenreinigung entsorgt. Alternativ gibt es eine Sammeltour zu festen Terminen in den einzelnen Stadtteilen. Die Bäume müssten am jeweiligen Abholtag lediglich gut sichtbar an die Grundstücksgrenze gelegt werden, so die FES. Voraussetzung für beide Varianten ist, dass die Bäume abgeschmückt und gekürzt sind. Die Stücke sollten maximal einen Meter lang sein.Beginn der Abholung ist am kommenden Donnerstag in den Stadtteilen Bergen-Enkheim, Fechenheim und Riederwald, am Freitag folgen Seckbach und Bornheim. Daraufhin geht die Tour durch Oberrad und das Ostend über Niederrad und Sachsenhausen. Schlusslicht bilden am Mittwoch, dem 27. Januar, die Stadtteile Unterliederbach, Zeilsheim, Sindlingen und Flughafen. Lediglich im Bahnhofsviertel sowie in der Alt- und Innenstadt gibt es laut FES keine gesonderten Termine, da dort die Straßenreinigung täglich im Einsatz ist und die Weihnachtsbäume mitnehmen könne. Alle Termine finden sich auf der Webseite der FES.