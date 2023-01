Polizei sucht 27-Jährige aus Zeilsheim

Seit Ende Oktober vergangenen Jahres wird die 27-jährige Ana Janaina de Souza Garcia aus Zeilsheim vermisst. Laut Polizei verliert sich ihre Spur, nachdem sie ihre Wohnung verlassen hat. Hinweise auf ihren Aufenthaltsort fehlen bisher.

Seit dem 28. Oktober vergangenen Jahres wird die 27-jährige Ana Janaina de Souza Garcia aus Zeilsheim vermisst. Laut Angaben der Polizei hat sie zu diesem Zeitpunkt in den Abendstunden ihre Wohnung verlassen, um womöglich zur Arbeit zu gehen. Seither fehle von der Vermissten jede Spur. Die Polizei habe bisher keine Hinweise auf ihr tatsächliches Ziel oder ihren derzeitigen Aufenthaltsort gefunden.



Ana Janaina de Souza Garcia soll etwa 1,60 Meter groß sowie schlank sein und habe schwarzes, schulterlanges Haar. An ihrem rechten Oberarm habe sie eine Tätowierung. Wer sachdienliche Hinweise zum Verschwinden der Vermissten liefern kann, kann sich unter der Nummer 069/755-511199 bei der Frankfurter Kriminalpolizei melden oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.