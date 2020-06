Drei Verletzte im Café Glauburg

Am Samstag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall im Nordend. Eine 32-Jährige fuhr in den Außenbereich eines Cafés, dabei wurden drei Gäste verletzt. Die Fahrerin selbst erlitt einen Schock.

Am Samstagmittag verursachte eine 32-Jährige einen schweren Verkehrsunfall im Stadtteil Nordend. Sie fuhr in den Außenbereich des Café Glauburg und verletzte dadurch drei Gäste. Die Fahrerin selbst erlitt einen Schock. Die drei 27, 42 und 49 Jahre alten Frauen wurden zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht, die Fahrerin wurde vor Ort medizinisch versorgt.



Bei dem Vorfall handelt es sich laut Polizei um einen Unfall. Die 32-Jährige soll gegen 11.30 Uhr in der Glauburgstraße auf den Fahrer eines Audi aufmerksam geworden sein, der offensichtlich Probleme beim Einparken hatte. Daraufhin soll sie dem gehbehinderten 64-jährigen Mann angeboten haben, sein Auto für ihn in die Parklücke zu fahren. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll sie dabei das behindertengerecht umgebaute Fahrzeug unsachgemäß bedient und dabei das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt haben. Sie beschleunigte und fuhr aus der Parklücke über den Gehweg in den Außenbereich des Cafés. Über die Höhe des Sachschadens konnte noch keine Aussage getroffen werden.