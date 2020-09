Alljährlich richtet die Bernd Reisig-Stiftung ein Weihnachtsgans-Essen für Obdachlose im Ratskeller des Römers aus. Auch dieses Jahr soll die Veranstaltung stattfinden; die Stiftung arbeitet an einer coronakonformen Umsetzung.

Rund 600 Obdachlose waren in den vergangenen Jahren im Ratskeller des Römers jeweils kurz vor Weihnachten zu Gast; bei dem von der Bernd-Reisig-Stiftung organisierten Weihnachtsgans-Essen. Alljährlich werden dabei hilfsbedürftige Menschen von der hessischen Prominenz bewirtet. Pandemiebedingt drohte die Veranstaltung, wie so viele andere, dieses Jahr auszufallen.



Stiftungsgründer Bernd Reisig gab jedoch bereits Entwarnung; das Weihnachtsgans-Essen soll stattfinden, gab Reisig am Freitag bekannt. „Wir können leider noch keine definitive Aussage machen, aber hoffen sehr, dass es uns gelingt unter diesen besonderen Bedingungen trotzdem das Weihnachtsgans-Essen für Obdachlose durchführen zu können“, so Reisig.



Ziel müsse es sein, die Veranstaltung unter Beachtung aller besonderen Hygienevorschriften durchzuführen. Dabei erhalte die Stiftung Unterstützung vom Frankfurter Gesundheitsamt. Fest stehe bereits, dass die Veranstaltung nicht im Ratskeller des Römers stattfinden könne, nun sei die Stiftung auf der Suche nach einer geeigneten Räumlichkeit, in der die geltenden Hygienevorschriften allesamt umsetzbar seien. Unterstützung erhalte die Stiftung für die Umsetzung des Gänse-Essens auch vom hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) sowie von Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD). „Wir sind guter Dinge, dass wir dieses Problem lösen können und werden alles Erdenkliche dafür tun. Versprechen können wir es aber leider noch nicht“, sagte der Stiftungsgründer.



Im vergangenen Jahr befanden sich unter den prominenten Kellnerinnen und Kellnern viele bekannte Namen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Darunter auch Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth, Festwirt Eddy Hausmann, Kult-Fußballer der Eintracht Frankfurt Charly Körbel und Model Gina-Lisa Lohfink.