Einmal ein Fluglotse sein

Das Fraport-Besucherzentrum gibt Einblicke in Flughafenbereiche, die Besucherinnen und Besuchern in der Regel nicht zugänglich sind. Auf einer knapp 1,5-stündigen Tour können die 30 verschiedenen Exponate entdeckt und selbst getestet werden.

Im Fraport-Besucherzentrum können Besucherinnen und Besucher Einblicke in Flughafenbereiche bekommen, die normalerweise nicht für Jedermann zugänglich sind. 30 verschiedene Ausstellungsstücke geben Einblicke in die Flughafen-Welt. Ein professioneller Tour Guide begrüßt zunächst die Gruppe im Besucherzentrum und führt einmal durch alle Ausstellungs-Stationen. Diese können im Anschluss eigenständig abgelaufen werden.Die jeweiligen Stationen sind so angelegt, dass Besuchende mitmachen können. Dabei kann man sich beispielsweise mittels VR-Brille auf eine digitale Fahrt durch die Gepäckförderanlage begeben. Auf einem 25 Quadratmeter großen Bildschirm wird der Weltluftverkehr auf Basis von Echtzeitdaten angezeigt. An den Kinderstationen können jüngere Gäste sich in die Rolle eines Vorfeld-Lotsen begeben. Auch die vielen weiteren Stationen sind interaktiv gestaltet.Die Führung dauert etwa 1,5 Stunden. Tickets für das Fraport-Besucherzentrum können online gebucht werden. Diese gibt es für zwölf Euro, ermäßigt für zehn Euro; Kinder unter vier Jahren zahlen nichts. Für alle Besuchenden gelten die 2G-Regeln, außer für Kinder, die noch nicht eingeschult wurden oder jünger als 6 Jahre sind.