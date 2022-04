Flohmarkt kehrt ans Sachsenhäuser Mainufer zurück

Nach dem Umzug an den Mainkai und der coronabedingten Pause soll der Frankfurter Flohmarkt im Mai wieder an den Schaumainkai zurückkehren. Damit es durch die geplante Mainkai-Sperrung nicht zu Verkehrsproblemen kommt, wird die Flohmarkt-Fläche künftig aber halbiert.

Nach langer Pause kehrt der Frankfurter Flohmarkt im Mai an das Sachsenhäuser Mainufer zurück. Ab dem 7. Mai soll der Flohmarkt wieder alle zwei Wochen am Schaumainkai stattfinden. Die Fläche ist dann aber nur noch halb so groß wie in den Zeiten vor der Mainkai-Sperrung geplant. Wo die Marktfläche früher durch die Schweizer Straße geteilt wurde, endet sie künftig. Dann kann also nur noch zwischen Friedensbrücke und Untermainbrücke gestöbert werden.



Der ursprüngliche zweite Teil des Frankfurter Flohmarkts, zwischen Untermainbrücke und Alter Brücke, soll in Zukunft für den Verkehr geöffnet bleiben. „Wir haben die Hoffnung, dass das Verkehrsproblem am Sachsenhäuser Mainufer dann auch bei einer erneuten Sperrung des Mainkais gelöst wäre“, sagt Prokurist Michael Lorenz von der HFM Managementgesellschaft für Hafen und Markt, Betreiberin des Frankfurter Flohmarkts. Auch der Ortsbeirat 5 hatte Ende März angeregt, dass der Flohmarkt wieder an den Schaumainkai zieht und ein tragfähiges Konzept gefordert, wenn der Mainkai wieder gesperrt wird.



Anfang 2020 war der Flohmarkt während der probeweisen Mainkai-Sperrung vom Sachsenhäuser Ufer an den Mainkai umgezogen. „Dort waren die Händler aber mit dem Flair und der Platzkapazität nicht glücklich“, so Lorenz. Die Rückkehr an den Schaumainkai hätten daher nun viele positiv aufgenommen. Dass auch dort künftig weniger Platz zur Verfügung steht, sieht Lorenz nicht als Problem: „Wir haben sowieso nicht das ganze Jahr über die gesamte Fläche ausgeschöpft.“ Vor allem in der Urlaubszeit im Sommer oder den kalten Monaten im Winter sei die Nachfrage geringer.



Wegen der Corona-Pandemie fiel der Frankfurter Flohmarkt nach seinem Umzug an den Mainkai bald ganz aus; auch am zweiten Standort in der Lindleystraße konnte er lange nicht stattfinden. Im Juli 2021 öffnete der Flohmarkt jedoch dort bereits wieder, nun soll er wieder jeden Samstag zwischen Lindleystraße und Schaumainkai wechseln.