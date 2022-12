38-Jähriger auf offener Straße erschossen

Im Frankfurter Stadtteil Praunheim ist am Montagabend ein Mann auf offener Straße erschossen worden. Ein 40 Jahre alter Tatverdächtiger wurde bereits festgenommen. Die Hintergründe zu der Tat sind noch unklar.

Im Frankfurter Stadtteil Praunheim ist am Montagabend ein 38 Jahre alter Mann auf offener Straße erschossen worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat gegen 18.30 Uhr im Bereich der Heerstraße. Dort soll ein 40-jähriger Mann mehrere Schüsse abgegeben haben. Das Opfer starb laut Polizei noch vor Ort an seinen Verletzungen.



Wie die Polizei weiter mitteilt, habe man den Tatverdächtigen noch am Tatort festgenommen. Ob sich Opfer und Täter kannten und welche Hintergründe zu der Tat geführt haben, werde aktuell durch die Mordkommission ermittelt. In diesem Zug sollen nun auch Aufnahmen von Videoüberwachungen ausgewertet werden.



Darüber hinaus geht die Polizei davon aus, dass mehrere Zeugen die Tat gesehen und auch Kontakt zu dem 38-Jährigen hatten, als dieser noch verletzt am Boden lag. Die Polizei bittet dahingehend um Mithilfe und ruft Personen, die Angaben zum Sachverhalt und Tathergang machen können, dazu auf, sich telefonisch bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/ 75551199 zu melden.