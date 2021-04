16-Jährige aus Lobbach vermisst

Seit dem vergangenen Mittwoch wird eine 16-Jährige vermisst. Die Jugendliche wurde zuletzt in Lobbach (nahe Heidelberg) gesehen, möglicherweise hält sie sich in Frankfurt auf. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 16-jährigen Chiara V. Die Jugendliche wird seit dem vergangenen Mittwoch, 7.4., vermisst. An besagtem Mittwoch soll Chiara V. das Berufsbildungswerk Lobbach (nahe Heidelberg, Baden-Württemberg) am frühen Abend gegen 17 Uhr verlassen haben. Seither ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.In der Vergangenheit soll sich Chiara V. häufig in Frankfurt aufgehalten haben; die Polizei hält es daher für möglich, dass sich die junge Frau auch jetzt in Frankfurt befindet. Zeugen werden um entsprechende Hinweise gebeten.Die vermisste Jugendliche ist 175 cm groß, hat auffällig gefärbtes Haar – auf der einen Seite schwarz, auf der anderen blond –, trägt ein Nasenpiercing und soll häufig stark geschminkt sein. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens soll sie mit einer Jeans und schwarzen Jacke bekleidet gewesen sein.Sachdienliche Hinweise zum Aufebnthaltsort der Vermissten nimmt die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/174-5555 entgegen, auch jede andere Polizeidienststelle nimmt entsprechende Hinweise entgegen.