Leiche im Main bei Hochheim gefunden

Ein Angler hat vergangene Woche nahe Hochheim eine Leiche im Main entdeckt. Die Kriminalpolizei geht von einem Tötungsdelikt aus und sucht nun Personen, die Hinweise zu dem Verbrechen geben können.

Wie am Freitag bekannt wurde, hat bereits am vergangenen Montag ein Angler einen 62-jährigen Mann aus Kriftel leblos im Main gefunden. Der Körper des Mannes weise laut Polizei „diverse äußere Verletzungen“ auf. ie Polizei geht nach ersten Ermittlungen von einem Tötungsdelikt aus.



Der Mann ist der Polizei zufolge vermutlich zwischen Okriftel und Sindlingen, in Höhe eines Klärwerks an einem parkähnlichen Bereich, in den Main gelangt. Dort fanden die Ermittler das Moped des Opfers.



Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts aufgenommen und sucht Personen, die Hinweise zu dem Verbrechen geben können und/oder am Sonntag, dem 14. Juni, verdächtige Beobachtungen im Bereich zwischen Okriftel und Sindlingen gemacht haben. Zudem werden Personen gesucht, die Angaben zu dem Moped machen können.



>> Zeugen und Zeuginnen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 - 755 51199 mit der Frankfurter Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.