Neue Toiletten im Bethmannpark

Reinigungsfreundlich, geruchs- und schmutzabweisend: Im Bethmannpark hat die Stadt Frankfurt eine moderne Toilettenanlage aufgestellt. Bewährt sich diese, könnte sie im Rahmen des Toilettenkonzeptes stadtweit zum Einsatz kommen.

Vorbei ist es im Bethmannpark mit Dixie-Klos und Toiletten-Containern: Die Stadt hat dort nun eine neue und moderne öffentliche Toilettenanlage aufgestellt. Sie soll beispielhaft für die Ansätze und Vorschläge des städtischen Toilettenkonzepts stehen, das sich derzeit in den finalen Zügen des Geschäftsgangs befinde. „Der Beschluss des Konzepts wird viele gute Anlagen – so wie diese hier – bewirken“, sagte Sylvia Weber (SPD), Dezernentin für Bildung, Immobilien und Neues Bauen.



Die neue Anlage ist die erste in dieser Art in ganz Frankfurt. In dem mit Holz verkleideten Häuschen befinden sich zwei Unisex-Toiletten. Das Innere ist komplett aus Edelstahl, wodurch die Anlagen geruchs- und schmutzabweisend und somit reinigungsfreundlich sind. Nach Angaben der Stadt liegen die Kosten der Anschaffung höher als bei früheren, in Frankfurter Parks aufgestellten Anlagen. Durch deutlich reduzierte Wartungskosten aufgrund der robusten Bauweise der Anlage, rechnet die Stadt mit einem Ausgleich der Kosten. Eine konkrete Summe nannte die Stadt nicht.



Die Benutzung der Toiletten ist nur teilweise kostenlos. Die Nutzung des Moduls für Familien und Menschen mit Behinderung kostet 50 Cent, die Nutzung der kleineren Kabine ist kostenfrei. Wenn Menschen mit Behinderung einen Euroschlüssel besitzen, dann ist auch der Zugang der großen Kabine kostenlos. Die Toilettenanlage soll laut Mitteilung der Stadt im Sommer drei- und im Winter zweimal täglich von der FES gereinigt werden. Alle zwei Monate wird die Anlage durch die FES gewartet.