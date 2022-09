Elf Plätze zum Lernen

Ob mangelnder Platz oder fehlendes Wlan – häufig ist es den Ressourcen geschuldet, warum lernen oder weiterbilden in den eigenen vier Wänden unmöglich ist. Unter dem Titel „LernNetz Frankfurt“ hat die Stadt nun Räume geschaffen, die Ruhe und entsprechende Technik bieten.

Wenn es ums Lernen oder Weiterbilden geht, sind fehlende Motivation oder Ausdauer nicht die einzigen Gründe, warum Ziele nicht erreicht werden. In vielen Fällen ist es auch den Ressourcen – kein Wlan, kein Platz, keine Ruhe – geschuldet, warum das persönliche Weiterbilden scheitert. Genau dort will die Stadt Frankfurt nun Abhilfe leisten und hat an elf Standorten entsprechend ausgestattete Räume geschaffen.Entstanden sind unter dem Projektnamen „LernNetz Frankfurt“ Räume, die mit moderner Technik ausgestattet sind und kostenlos genutzt werden dürfen. Damit habe man eine Infrastruktur geschaffen, „die es so in Frankfurt noch nicht gegeben hat“, teilte Sozialdezernentin Elke Voitl (Bündnis 90/Die Grünen) mit. Darüber hinaus unterstütze das Projekt das Ziel, Angebote direkt und niedrigschwellig zu den Menschen zu bringen. „Keine langen Wege und komplizierten Strukturen, sondern konkrete Hilfe nahe am Wohnort“, so Voitl weiter.Die elf Räume verteilen sich auf insgesamt zehn Stadtteile, etwa in Fechenheim, Sachsenhausen, in der Nordweststadt oder zweimal im Gallus, und können bis in die Abendstunden besucht werden. Mit den längeren Öffnungszeiten sollen auch Berufstätige beim Lernen unterstützt werden, die tagsüber eingespannt sind. „Gerade diese Zielgruppe findet aufgrund der zeitlich eingeschränkten Verfügbarkeit bislang kein Angebot. Das ändert sich nun“, teilte Conrad Skerutsch, Geschäftsführer des Frankfurter Arbeitsmarktprogramms, der FRAP Agentur, mit, auf deren Initiative hin das Projekt entstanden ist. Die genauen Standorte können online eingesehen werden . Dort finden sich auch Lernmaterialien, die online genutzt werden können.