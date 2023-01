Strategie, Technik und Timing für den Sieg

Anna Kern trägt den Schwarzgurt im Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) und unterrichtet den Sport in einer Offenbacher Kampfsportschule. Sie erklärt, warum besonders Frauen den Sport schnell lernen und warum man mit bloßer Kraftanwendung nicht weit kommt.

Aufgewachsen ist Anna Kern auf dem Land in der pfälzischen Provinz. Dort hatten ihre Freunde und die mittlerweile 38-Jährige hin und wieder Probleme mit Neonazis – es kam zu körperlichen Auseinandersetzungen auf dem Weg vom Bahnhof in die Kneipe. „Ich musste lernen, mich zu verteidigen im Ernstfall“, erinnert sie sich. Und so fing sie mit dem Kickboxen an. Zehn, zwölf Jahre lang war es ihr Sport. Zwischenzeitlich führte ihr Weg sie nach Frankfurt, wo sie Politikwissenschaften studiert und promoviert.Mittlerweile arbeitet sie nicht nur in der Organisationsentwicklung bei einer großen Gewerkschaft, sondern ist auch Schwarzgurt im Brazilian Jiu-Jitsu, oder kurz BJJ. Dabei handelt es sich um eine Abwandlung des japanischen Judos und Jiu-Jitsus. Der Schwerpunkt liegt auf dem Bodenkampf, jedoch beinhaltet BJJ zusätzliche Wurftechniken aus dem Stand. „Wenn deine Strategie, deine Technik und dein Timing gut sind, bist du den Anderen überlegen. Ganz egal wie schwer dein Gegner ist. Das macht schon Spaß muss ich sagen“, erklärt Kern, die zudem auch zweimal die Woche BJJ im Strikefit in Offenbach unterrichtet. „Ich war mir nicht sicher, ob Leute kommen, um bei einer Frau Kampfsport zu lernen, aber ich muss sagen, dass ich positiv überrascht wurde. Es wird sehr gut angenommen. Die Skeptiker treffe ich ohnehin nicht, weil die nicht kommen“, sagt sie.Das Besondere am BJJ ist für Anna Kern, dass es nicht um Kraft geht. Deshalb eigne sich die Kampftechnik besonders gut für Frauen als Selbstverteidigungs-Sport. „Man kann Anfänger daran erkennen, dass sie auf die Matte gehen und versuchen, mit Kraft die Leute zu zerquetschen, doch darum geht nicht“, sagt sie. Durch BJJ lerne man etwa sich aus Klammer-Situationen zu befreien, insbesondere am Boden. Dafür sei es wichtig, Geschwindigkeit und Kraft rauszunehmen. „Es gibt Leute, die mir widersprechen würden, aber meiner Meinung nach lernen Frauen schneller BJJ, und zwar, weil sie sich nicht auf ihre Kraft verlassen“, sagt sie.Mittlerweile hat Anna Kern schon einige Kämpfe absolviert und trägt den schwarzen Gurt, der höchste Rang im Gürtelsystem. Ihr letztes Turnier hat sie als Lilagurt bei den europäischen Meisterschaften bestritten, aus dem sie auch als Siegerin hervorging. „Im Januar will ich auf die Euros nach Paris“, erzählt sie. Für alle Frauen, die den Sport ausprobieren wollen, aber sich nicht ganz trauen, hat sie folgende Worte parat: „Der Schritt ins Gym zu gehen und auf die Matte, ist der erste Schritt zur Selbstbehauptung. BJJ ist für alle, ungeachtet der Körperform, des Geschlechts oder des Alters.“_________________________________________________________________________