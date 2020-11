Impfzentrum entsteht auf Messegelände

Hessen bereitet sich auf den Impfstoff vor. Nun ist auch bekannt, wo das Frankfurter Covid-19-Impfzentrum entstehen soll; bereits am 11. Dezember könnte das auf dem Messegelände geplante Zentrum einsatzbereit sein.

Laut Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) könnte es ganz schnell gehen: Wie die CDU-Politikerin am Donnerstagabend sagte, rechne sie bereits Mitte Dezember oder „sehr schnell nach der Jahreswende“ mit der Zulassung eines Corona-Impfstoffes in Europa. Der US-Pharmakonzern Moderna kündigte zudem an, noch am Montag als erstes Unternehmen eine Zulassung für einen Corona-Impfstoff in der EU beantragen zu wollen.



Hessen bereitet sich derweil auf den Impfstoff vor. Dort sind rund 30 Impfzentren geplant, die bis Mitte Dezember stehen sollen. Wie die Stadt Frankfurt bekannt gab, soll das Frankfurter Covid-19-Impfzentrum auf dem Messegelände entstehen. Laut René Gottschalk, Leiter des Gesundheitsamtes, soll das Zentrum bereits am 11. Dezember einsatzbereit sein. Zunächst ermittele das Gesundheitsamt den Personalbedarf. Mindestens 60 Prozent der Frankfurterinnen und Frankfurter sollen dort in den nächsten Monaten geimpft werden. Über den Standort entschied am Freitag der mit den Vorbereitungen beauftragte Planungsstab Impfzentrum.



Die Zahl der registrierten Neuinfektionen ist Hessen binnen 24 Stunden um 513 Fälle gestiegen. Das teilte das Robert-Koch-Institut am Montag (Stand 8.30 Uhr) mit. In Frankfurt ist die Zahl der Corona-Fälle um 125 im Vergleich zum Vortag gestiegen, der Inzidenzwert liegt bei 164,4. Die höchste Inzidenz in Hessen verzeichnet die Stadt Offenbach mit 255,6. Das RKI meldet zudem acht weitere Todesfälle in Hessen, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen.