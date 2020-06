Freibäder öffnen für Publikumsverkehr

Ab Montag, den 15. Juni dürfen Freibäder in Hessen ihren Betrieb wieder aufnehmen und für alle Badegäste öffnen. Doch nicht alle schaffen es bis zum Stichtag, da einige Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssen.

Ab Montag, den 15. Juni, dürfen die hessischen Freibäder wieder für den Publikumsverkehr öffnen. Das hatte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) im Rahmen der Corona-Lockerungen am vergangenen Mittwoch mitgeteilt. Doch auch hier gilt: Der geforderte Sicherheitsabstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden – sowohl außerhalb als auch im Wasser. Darüber hinaus sollen Warteschlage vermieden werden. Aus diesem Grund setzen die Betriebe auf Online-Ticketverkauf und Besucherzeitfenster (ab dem jeweiligen Betriebsbeginn des Freibades bis 14 Uhr sowie ein weiteres Zeitfenster ab 15 Uhr bis Betriebsende).In Frankfurt öffnen ab Montag alle städtischen Bäder wie das Brentanobad, das Freibad Hausen, das Freibad Eschersheim, das Stadionbad und das Silobad. Auch das größte Freibad der Stadt, das Rebstockbad, wird öffnen. Ausgenommen ist das Freibad Riedbad Bergen-Enkheim, da dort die Traglufthalle noch abgebaut werden muss; das Freibad Nieder-Eschbach muss wegen eines Rohrbruchs noch geschlossen bleiben.„Unser Team hat ein umfassendes Corona-Schutzkonzept für die Gäste ausgearbeitet, um die Wiedereröffnung so schnell wie möglich zu gewährleisten. Dass uns das gleich zum ersten erlaubten Öffnungstag gelingt, ist eine starke Team-Leistung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, so Boris Zielinski, Geschäftsführer der Bäderbetriebe Frankfurt. Während man in Frankfurt gut vorbereitet war, hatten andere Städte und Kommunen bereits beschlossen, die Freibäder und Badeseen coronabedingt diese Saison gar nicht mehr zu eröffnen. Hier könnte es vereinzelt noch dauern, um die geforderten Vorkehrungen zu treffen.Auch Badeseen dürfen ab dem 15. Juni wieder öffnen, die Entscheidung im Einzelfall obliegt hier den Betreibern in Absprache mit den zuständigen Gesundheitsämtern. Von den 61 offiziellen Badestellen in Hessen werden zum Startpunkt zunächst jedoch nur fünf den Betrieb aufnehmen. Darunter der Dutenhofener Badesee, die Krombachtalsperre, die Ulmbachtalsperre sowie der Heisterberger Weiher und der Aartal See. Die Eröffnung für den Langener Waldsee ist für die kommende Woche ab dem 22. Juni geplant. Auch der Walldorfer See werde vor dem 25. Juni nicht öffnen, heißt es auf der Webseite der Betreiber. Eine aktuelle Übersicht der geöffneten Badeseen gibt es hier.