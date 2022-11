Weihnachtsstimmung mit Skyline-Blick

Ab Donnerstag herrscht wieder Weihnachtsstimmung auf dem Dach des Parkhauses Konstablerwache: Unter neuem Veranstalter findet dort bis Ende Dezember der City Weihnachtsmarkt statt – inklusive abendlichem Blick über die Stadt.

Nachdem der CityXmas sich vom Dach des Parkhauses Konstablerwache verabschieden musste und sich nun am Opernplatz mit dem Gibson zusammengetan hat, wird am Donnerstag auf dem Parkhausdach trotzdem wieder ein Weihnachtsmarkt eröffnet: Der City Weihnachtsmarkt. Acht Wochen lang herrscht dann Feststimmung direkt oberhalb der Zeil.



Organisiert wird der City Weihnachtsmarkt jetzt von der Agentur No Limit, die gerade erst das Frankfurter Oktoberfest am Waldstadion über die Bühne gebracht hat. Gleich neben der City-Alm soll auf dem Parkhausdach eine Winterlandschaft entstehen. Eröffnet wird der City Weihnachtsmarkt am Donnerstag um 16 Uhr. An insgesamt 15 Holzhütten gibt es dann Speisen und Getränke von Glühwein über heißen Äppler bis zu Pommes, Burger und Raclette.



Bis zum 30. Dezember können die Besucherinnen und Besucher die Rooftop-Weihnachtsstimmung mit Blick über die Stadt erleben. Geöffnet ist der City Weihnachtsmarkt unter der Woche von 16 bis 23 Uhr, samstags öffnet er bereits um 14 Uhr; an Sonntagen kann der Weihnachtsmarkt von 14 bis 21 Uhr besucht werden. Der Zugang erfolgt über den Carl-Theodor-Reiffenstein-Platz hinter dem Peek & Cloppenburg.