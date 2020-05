Altenpflege: Hessen will geplanten Bonus aufstocken

Die Hessische Landesregierung will die vom Bund geplante Prämie für Beschäftigte in der Altenpflege aufstocken. Das hat der hessische Gesundheitsminister Kai Klose am Freitag mitgeteilt. Demnach sollen Beschäftigte 1500 Euro erhalten.

Altenpflegekräfte sollen auch in Hessen aufgrund ihres außergewöhnlichen Einsatzes während der Corona-Pandemie einen Bonus erhalten. Das hat der hessische Gesundheitsminister Kai Klose (Bündnis 90/Die Grünen) am Freitag bekannt gegeben. Das Land wolle die vom Bund beschlossene Prämie von bis zu 1000 Euro um weitere 500 Euro aufstocken.



„Es ist ganz wichtig, dass man den Beschäftigten in diesem Bereich, der seit vielen Wochen unter einem besonderen Druck steht, auch ein entsprechendes wertschätzendes Signal gibt“, sagte Klose. Der Bundesrat hatte zuvor die geplante Corona-Prämie für Beschäftigte in der Altenpflege verabschiedet. 1000 Euro werden laut Bund von der Pflegekasse getragen. Länder und Arbeitgeber hätten darüber hinaus die Möglichkeit, den steuerfreien Betrag auf bis zu 1500 Euro aufzustocken. „Wir haben die Möglichkeit, bis zu 500 Euro hinzuzugeben. Das wollen wir auch tun“, so der Minister. Darüber hinaus sei geplant, mit den Arbeitgebern über ihre Beteiligung zu sprechen. Die Kosten für diese Aufstockung könnten sich nach ersten Schätzungen auf 35 bis 40 Millionen Euro belaufen.



Zusätzlich zu dieser Bonuszahlung hatte der Bundesrat weitere Maßnahmen verabschiedet, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie abzufedern. Dabei soll beispielsweise das Kurzarbeitergeld erhöht werden, außerdem sieht der Beschluss ein um drei Monate verlängertes Arbeitslosengeld vor.