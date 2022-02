Bombenentschärfung am Mittwoch in Bockenheim

Am Montag wurde eine Weltkriegsbombe in Bockenheim gefunden. Die 50 Kilogramm schwere Bombe soll am Mittwoch entschärft werden. 2300 Menschen müssen dafür ihre Wohnungen verlassen.

Am Mittwoch soll eine 50 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Bockenheim entschärft werden. Der Blindgänger wurde bereits am Montag in einer Baugrube in der Felix-Kracht-Straße entdeckt. Derzeit befinde sich die Bombe laut Mitteilung der Stadt Frankfurt in abgesicherter und stabiler Lage. Wie die Stadt mitteilt, müssen für die Entschärfung rund 2300 Personen ihre Wohnungen verlassen.Bis um 11 Uhr vormittags müssen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem evakuierten Bereich ihre Wohnungen verlassen. Für eingeschränkte Personen soll es eine Transporthilfe der Feuerwehr geben. Darüber hinaus können sich Hilfsbedürftige Bewohner des zu räumenden Bereichs am Dienstag bis 22 Uhr online registrieren oder sich telefonisch beim Bürgertelefon unter der Nummer 069/212111 melden. Ob die eigene Wohnung oder der Arbeitsplatz von der Evakuierung betroffen ist, kann online über eine Karte der Feuerwehr überprüft werden.Neben den Privatwohnungen betrifft die Evakuierung auch drei Hotels, eine Umspannstation sowie zwei Kindergärten und eine Schule im Sperrgebiet. Darüber hinaus wird ein Streckenabschnitt der A648 für einige Stunden gesperrt. Hinzu kommen Einschränkungen im öffentlichen Personennahverkehr. Nähere Informationen dazu werden von den Verkehrsbetrieben zeitnah veröffentlicht.Für Menschen, die sich wegen Corona in häuslicher Quarantäne befinden, organisiere man derzeit noch eine Unterbringungsmöglichkeit und werde diese zeitnah bekannt geben, teilt die Stadt mit. Für Personen, die nicht anderweitig unterkommen können, soll eine Betreuungsstelle mit einem Corona-konformen Hygienekonzept eingerichtet werden. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Website der Feuerwehr