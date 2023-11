Beim Nachtmarkt shoppen, schlemmen und trinken

Der Frankfurter Nachtmarkt lockt regelmäßig zahlreiche Shopping-Interessierte in das Zoogesellschaftshaus. Bevor 2024 zehnjähriges Bestehen gefeiert wird, können jetzt im November die ersten Weihnachtsgeschenke gekauft werden.



Frankfurter Nachtmarkt: Shoppen mit Event-Charakter

Info

Lust, selbst mit einem Stand dabei zu sein?

1. Schritt: Bewerbung mit kurzer Angabe der Stand-Produkte/Sortiment, bestenfalls mit 2-3 Bildern + Links sowie die Kontaktdaten für Rückfragen an: events@mmg.de

2. Schritt: Im Falle einer Teilnahme-Bestätigung erhalten Bewerber einen Zugangscode, um die Stand-Buchung auf dem Stadtevents-Portal durchzuführen. Der Code ist individuell und exklusiv für den Stand gültig und nicht übertragbar.



Erstmals im Jahr 2014 veranstaltet, hat sich der Frankfurter Nachtmarkt, der Marché de nuit, über die Jahre hinweg zu einer festen Größe im Frankfurter Shopping- und Event-Kosmos etabliert. Kein Wunder, gibt es doch viele Highlights, die einen Besuch zu einem besonderen Abend werden lassen. Angefangen bei der Location: Als Kulisse dient das Zoogesellschaftshaus. Dort, auf mehr als 1000 Quadratmetern Ausstellungsfläche und auf zwei Ebenen, präsentieren und verkaufen hundert (Jung-)Designer, Kunstschaffende und Kreative ihre Produkte aus den Bereichen Mode, Dekoration, Fotokunst und Wohnen, Accessoires sowie Papeterie, Schmuck und auch Kindersachen.Das Angebot ist vielfältig und hält jedes Mal aufs Neue viel zum Entdecken bereit – so waren zuletzt unter anderem etwa das Handmade-Label „Steinkerzen“ mit Motivkerzen aus Sojawachs oder auch „Cartillo“, die außergewöhnlichen Schmuck aus alten Uhrenteilen herstellen, mit dabei. Der nächste Markt findet nun am Samstag, 18. November, ab 18 Uhr bis Mitternacht statt.Über den ganzen Abend hinweg sorgt ein DJ-Team von YouFM für die passende musikalische Begleitung, die kulinarische Stärkung zwischendurch liefern jedes Mal mehrere Foodtrucks mit allerlei Spezialitäten wie selbst gemachten Burgern, Burritos oder süßen Marshmallows zum Abschluss. An der Terrassen-Bar kann man mit einer selbstgemachten Limonade oder einem Cocktail anstoßen. Einfach ganz entspannt shoppen, schlemmen, trinken und chillen.Tipp: Wer die Nacht zum Tag machen oder die Heimreise nicht mehr antreten mag, kann eines der exklusiven „Shop- & Sleep-Pakete“ buchen. Eine Nacht im „Innside by Melia Frankfurt Ostend“ inklusive Frühstück ist dann enthalten.