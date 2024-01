Grandhotel Hessischer Hof öffnet für Pop-up-Events

Das Grandhotel Hessischer Hof wird unter seiner neuen Eigentümerin – der indischen Hotelkette Taj Hotels – wiedereröffnen. Bis dahin soll es nun als Pop-up-Fläche genutzt werden. Den Auftakt macht ein Event mit OB Mike Josef.

Erstes Pop-up-Event mit OB Mike Josef

Info

Dinner im Hessischen Hof, Friedrich-Ebert-Anlage 40, 16. Februar, 19.30 Uhr, Infos und Tickets (ab 35 Euro) gibt es

Vor knapp vier Jahren schloss das Luxushotel Grandhotel Hessischer Hof im Zuge der Coronakrise endgültig seine Türen, im September 2023 kam die gute Nachricht: Das Hotel wird wiedereröffnen – und zwar als Teil der indischen Hotelkette Taj Hotels. Bevor die Umbauarbeiten zum „Taj Hessischer Hof“ nun im Frühjahr beginnen, soll das Gebäude für Pop-up-Events genutzt werden.Dahinter steckt das dreiköpfige Team um Simon Horn, Sven Seipp und Sven Weisbrich, die mit ihrem Projekt „Peoplegoingplaces“ Leerstand-Immobilien neuen Nutzen einhauchen wollen – wenn teilweise auch nur vorübergehend. So geschehen etwa im Danzig am Platz im Ostend, was seit 2019 für Events, Büros und Ateliers genutzt wird, oder zuletzt das Neue Kaiser in der Innenstadt. „Wir freuen uns sehr, dass das nun in Kooperation mit den Eigentümern stattfinden kann“, erklärt Simon Horn, der auch das Restaurant Margarete in der Braubachstraße betreibt.Das Ziel sei, mit ihren Konzepten vor allem niedrigschwellige Angebote zu schaffen, die für alle zugänglich sind. So eben auch im Hessischen Hof. „In der Lobby des Luxushotels wird Bier von der Frankfurter Brauunion gezapft, anschließend gibt es Grüne Soße, Eier und Co.; das war dort früher auch nicht unbedingt üblich“, sagt Horn. Das erste Event soll nun am 16. Februar stattfinden. Neben dem Frankfurter Neue Küche-Team rund um Horn werden auch Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) und Ex-Oberbürgermeisterin Petra Roth (CDU) am Herd stehen.Letztere werden „einen (kulinarischen) Gruß vom Küchenmobil schicken“, anschließend soll es an die Lange Tafel gehen, an der besagte Grüne Soße und Eier, Kartoffeln, Sauerampfer-Hummus, Brot und Dessert serviert werden. Wann das nächste Event stattfinden kann, steht noch nicht fest, das Ganze hänge auch von den Bauarbeiten ab. Doch diese können sich bekanntlich ja auch verzögern.