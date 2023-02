Weitere Planung für neuen Stadtteil möglich

Die Stadt will die Planungen für den neuen Stadtteil im Nordwesten entlang der A5, den sogenannten Stadtteil der Quartiere, vorantreiben. Dort könnten rund 6800 Wohnungen entstehen. Doch noch fehlt unter anderem die Genehmigung des Regierungspräsidiums Darmstadt.

Mit dem neuen Stadtteil im Nordwesten, dem sogenannten Stadtteil der Quartiere, könnte dem Wohnungsmangel in Frankfurt entgegengewirkt werden – zumindest, wenn es nach Planungsdezernent Mike Josef (SPD) und weiteren Stadtverordneten geht. Am vergangenen Donnerstag wurde im Rahmen der Stadtverordnetenversammlung über die Zukunft des neuen Quartiers diskutiert und dessen künftige Entwicklung beschlossen. Der aktuelle Zwischenbericht stellt auf rund 250 Seiten die Ergebnisse der bisherigen Tätigkeiten zu den vorbereitenden Untersuchungen vor.



Konkret könnten auf dem Areal östlich der Autobahn A5 6800 Wohnungen für rund 17 000 Einwohnerinnen und Einwohner entstehen. Westlich der Autobahn soll der Ansatz „einer koproduktiven Landschaft weiterverfolgt werden“, heißt es vonseiten der Stadt. Dementsprechend sollen Flächen weiter landwirtschaftlich genutzt werden, aber auch die Anlage von Gärten, Erholungs- und Sportflächen in die Planung mit einbezogen werden. „Frankfurt vereint attraktive Arbeitsplätze, hohe Lebensqualität und eine hervorragende Verkehrsanbindung. Das spiegelt der neue Stadtteil der Quartiere. Hier entstehen neue Wohnungen, die wir dringend benötigen, um Mieten bezahlbar zu halten. Fachkräfte, die den Wirtschaftsstandort weiter nach vorne bringen, können in den neuen Quartieren eine Heimat finden“, so Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst (FDP).



Auch Verkehrsdezernent Stefan Majer (Bündnis 90/Die Grünen) sprach sich für den neuen Stadtteil aus und kündigte eine „hervorragende ÖPNV-Anbindung“ an. „Im Neuen Stadtteil der Quartiere kann unsere Stadt neue Wege der Mobilität denken und umsetzen. Wir prüfen auch, ob an der Raststätte Taunusblick ein Park&Ride Parkplatz errichtet werden kann.“



Um mit den Planungen voran schreiten zu können, muss nun zunächst ein Antrag beim Regierungspräsidium Darmstadt gestellt werden. Denn: Die Bebauung für die Fläche Frankfurt Nordwest ist derweil noch nicht im Regionalplan Südhessen ausgewiesen. Wie lange dieses Verfahren dauern wird, ist jedoch nicht absehbar.