Richtfest im Hafenpark Quartier

Das Hafenpark Quartier im Frankfurter Ostend wächst: Am Mittwoch wurde Richtfest für das erste von zwei Hotels sowie ein Wohnprojekt gefeiert. Letzteres umfasst 288 Wohnungen, der Quadratmeterpreis beginnt bei 9500 Euro.

Mit Blick auf die EZB und direkter Nähe zum Hafenpark und dem Mainufer entsteht im Frankfurter Ostend das Hafenpark Quartier – ein sogenanntes „Mixed-Use-Quartier“. Auf einer Gesamtfläche von mehr als 180 000 Quadratmetern realisiert der Hamburger Projektentwickler B&L Gruppe dort ein Hotel der Marke Scandic, einen Bürokomplex sowie ein vierteiliges Wohnprojekt. Für letzteres, das „HPQ Living“, wurde am Mittwoch Richtfest gefeiert.



Verteilt auf vier Gebäudeteile, darunter zwei 60 Meter hohe Wohntürme, werden insgesamt 266 Eigentumswohnungen zur Verfügung stehen. Zudem sind elf Townhouses sowie weitere elf Penthouses mit eigenen Dachterrassen vorgesehen. Die Preise pro Quadratmeter liegen zwischen 9500 Euro und 19 000 Euro, mehr als die Hälfte der Wohnungen seien bereits vermarktet, heißt es vonseiten der B&L Gruppe. Den Mittelpunkt des Gebäudeensembles soll ein rund 5000 Quadratmeter großer, parkähnlich angelegter Innenhof mit etwa 100 Bäumen werden, eine gemeinschaftlich genutzte Dachterrasse ist ebenfalls vorgesehen. „Mit dieser „verborgenen privaten grünen Oase“ wolle man einen Ausgleich zum Stadtleben schaffen, sagte Thorsten Testorp, Geschäftsführender Gesellschafter der Entwicklergruppe. Die Fertigstellung ist für 2023 geplant.



Das zum Quartier gehörende Scandic-Hotel soll ebenfalls im Frühjahr 2023 eröffnet werden. Dort entstehen 500 Zimmer im 4-Sterne-Standard, 2000 Quadratmeter Konferenzflächen sowie ein 600 Quadratmeter großer Ballsaal. Ein weiteres Hotel der Scandic-Marke befindet sich bereits auf der gegenüberliegenden Mainseite am Museumsufer.



Der erste Abschnitt des Hafenpark-Quartiers konnte bereits im Mai vergangenen Jahres bezogen werden. Dort sind rund 300 Mietwohnungen sowie eine Kita und mehrere Einkaufsmöglichkeiten entstanden. Bis 2026 sollen zudem noch der Bürokomplex sowie ein weiteres Hotel fertig gestellt werden. Die B&L Gruppe investiert nach eigenen Angaben mehr als 1, 5 Milliarden Euro in das Projekt.