Finanzkonferenz im Frankfurter Zoo Palais

Zum ersten Mal findet am 5. Februar im Frankfurter Zoo Palais die Frankfurt Digital Finance-Konferenz statt. Künstliche Intelligenz, Blockchain sowie der Umgang mit Kryptowährungen bleiben die dominanten Themen der eintägigen Konferenz.

Am 5. Februar findet im Frankfurter Zoo Palais zum ersten Mal eine Finanzkonferenz statt. Die Frankfurt Digital Finance erörtert die Zukunft der Finanzbranche mit Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschafts- und Finanzbranche, Politiker*innen und Wissenschaftler*innen. Eröffnet wird die Konferenz morgens um 9.30 Uhr von Stadtrat Markus Frank (CDU). Bis 18 Uhr können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Vorträge und Paneldiskussionen verfolgen, bei denen es um die Herausforderungen, Chancen und Trends in der Finanzbranche geht. Laut Veranstalter sei es Ziel der Veranstaltung, die Wahrnehmung der digitalen Kompetenz am Finanzplatz Frankfurt zu bündeln und zu schärfen.Zu den Sprecherinnen und Sprechern gehören unter anderem Erik Podzuweit, Gründer und Co-CEO von Scalable Capital, dem größten Robo-Advisor Europas sowie Professor Philipp Sandner, Leiter des Blockchain Centers an der Frankfurt School of Finance & Management und Jörg Hessenmüller, Vorstandsmitglied der Commerzbank. „Wenn wir uns offen über Geschäftsmodelle, Projekte und Probleme austauschen und diese aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten, kontrovers diskutieren und kritisch angehen, können wir mithelfen, die Zukunft der Finanzwelt zu gestalten“, sagt Corinna Egerer, Initiatorin und Ausrichterin der Frankfurt Digital Finance. „Getreu dem Motto ‚better together‘ kann jeder mit seinen Erfahrungen und seiner Expertise einen Beitrag zur Lösung von Herausforderungen leisten. Es geht darum, verschiedene Kompetenzen zusammenzubringen und gewinnbringend einzusetzen.“Weitere Informationen, Anmeldung und das genaue Programm finden Sie hier