Ryanair schließt Basis am Flughafen Hahn

Die Billigairline Ryanair will zum 1. November ihren Standort am Flughafen Frankfurt-Hahn im Hunsrück aufgeben. Weitere Flughäfen in Deutschland sollen folgen. Rund 170 Pilotinnen und Piloten sollen von den Schließungen betroffen sein.

Nach einer Auseinandersetzung mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) gibt die Billigfluglinie Ryanair ihre Basis am Flughafen Frankfurt-Hahn im Hunsrück zum 1. November auf. Das ging aus einer Meldung der Deutschen Presse Agentur (dpa) hervor, die sich auf ein internes Schreiben der Ryanair-Tochter Malta Air beruft. Grund für den Streit waren die Gehaltskürzungen von Pilotinnen und Piloten während der Corona-Krise. Auch die Standorte in Berlin-Tegel und in Weeze in Nordrhein-Westfalen nahe der niederländischen Grenze sollen betroffen sein; die Schließungen der Ryanair-Basen sollen dort im Winter folgen.



Nach Angaben der VC seien rund 170 Pilotinnen und Piloten von Kündigungen betroffen. Diese sollen die Beschäftigten laut Malta Air-Personalchef Shane Carty noch in dieser Woche erhalten.



Auf dpa-Anfrage habe ein VC-Sprecher angegeben, dass die Gewerkschaft trotz mehrheitlicher Ablehnung der Forderungen des Managements ein Interesse an einer Verhandlungslösung habe und die Vorschläge des Arbeitgebers nicht vollständig ablehne, es aber „Luft nach oben“ gebe.