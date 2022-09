Kreativwirtschaft trifft sich im neuen HOCI

Fünf Tage lang stehen im neuen House of Creativity and Innovation im Bethmannhof Podiumsgespräche, Vorträge und Panels rund um die Kreativwirtschaft auf dem Programm. Insgesamt 40 Gäste sprechen dabei ab Montagabend auf der „CLUK Creative Week Frankfurt“.

Bis zum Ende des Jahres wird der Bethmannhof, ehemaliger Sitz der Frankfurter Bethmann Bank, vom Verein „Cluster der Kreativwirtschaft in Hessen“ (CLUK) genutzt. In einem Pilotprojekt soll das neue „House of Creativity and Innovation (HOCI) als Sitz für die Kreativwirtschaft in der Stadt getestet werden. Ab Montagabend steht im HOCI nun die erste große Veranstaltung an: die Creative Week Frankfurt.Fünf Tage lang können hier Mitglieder aus und Interessierte an der Kreativwirtschaft zusammenkommen und sich auf insgesamt zehn After-Work-Veranstaltungen zu „kreativen und zukunftsweisenden Prozessen“ in der Stadt austauschen. „Wir freuen uns darauf, das HOCI im Rahmen der Creative Week Frankfurt zum ersten Mal als Location für eine Veranstaltung nutzen zu können“, so CLUK-Vorsitzender Wolfgang Weyand. „Dass sich nun Kreative aus der ganzen Region hier treffen und austauschen können, ist ein Meilenstein, auf den wir lange hingearbeitet haben und ein positives Signal für die gesamte hessische Kreativwirtschaft.“Jeder Abend ist von jeweils unterschiedlichen Mitgliederverbänden des CLUK organisiert und steht unter einem anderen Motto. In Podiumsgesprächen, Vorträgen und Panels kommen dabei insgesamt 40 „Top-Speaker“ zu Wort; mit dabei sind unter anderem MOMEM-Initiator Alex Azary, Mathias Morgenstern vom Tanzhaus West, Zauberer und Mentalist Nicolai Friedrich sowie Schirmherrin und Frankfurts Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst (FDP). Wüst ist auch beim Bühnentalk zum „Grand Opening“ am Montagabend zu Gast. Wie alle Veranstaltungen in der Woche beginnt auch die Eröffnung der Creative Week um 18 Uhr, Einlass ist bereits eine Stunde zuvor.Am Dienstag geht es weiter mit dem Thema „Smart City“, gefolgt von Podiumsgesprächen rund um das Thema „Demokratie gestalten“ am Mittwochabend. Der Donnerstag dreht sich um „Metaverse und Serious Games“, wobei die Besucherinnen und Besucher sich unter anderem mit VR-Brillen auch selbst ausprobieren können. Am Finalabend am Freitag geht es unter dem Motto „Change for the better“ dann um die Kreativität des Marketings und die Rolle elektronischer Musik beispielsweise in Kunst, Grafik, Mode und Lebensstil. Nach dem Bühnenprogramm besteht für die Besucherinnen und Besucher jeden Abend ab 20.30 Uhr die Möglichkeit, bei Musik von DJ Mr. Rod oder DJ Beatris, Essen und Getränken zu netzwerken.