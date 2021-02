Parkplätze sollen Gastronomie weichen

In der Weißadlergasse in der Innenstadt soll es künftig weniger Parkplätze geben. Damit wollen Planungs- und Verkehrsdezernat den Verkehr weiter beruhigen und mehr Platz für Außengastronomie schaffen.

Planungsdezernent Mike Josef und Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (beide SPD) haben einen neuen Schritt auf dem Weg zur autofreien Innenstadt geplant. In der Weißadlergasse soll es künftig weniger Parkplätze geben. Damit wolle man den öffentlichen Raum in der Weißadlergasse wieder den Menschen zurückgeben, sage Planungsdezernent Josef am Freitag. „Wo bisher Autos parken, soll künftig mehr Platz für Restaurants, Kneipen und Fahrräder sein“, so Josef.Laut Verkehrsdezernent Klaus Oesterling sollen alle Parkplätze auf der Südseite der Weißadlergasse für Gastronomie weichen. Auf der Nordseite sollen Flächen für den Lieferverkehr und Behindertenparkplätze bereitgestellt sowie Platz für 30 neue Fahrradstellplätze geschaffen werden. Die neuen Schilder seien dafür bereits bestellt und die Pläne durch das Straßenverkehrsamt angeordnet worden. „Wenn die Witterung es zulässt, werden wir die neuen Markierungen aufbringen“, so Oesterling.Die neuen Maßnahmen sollen auch zu einer Verkehrsberuhigung in der Weißadlergasse beitragen. Später wolle man die Straße mit breiteren Gehwegen und mehr Grün noch weiter umgestalten, so die Dezernenten. Auch in anderen innerstädtischen Nebenstraßen sollen Parkplätze reduziert werden. „Die Autos sollen künftig insgesamt in Parkhäusern parken“, so Mike Josef. So sorge man für mehr Lebensqualität in der Innenstadt. Erst kürzlich hatten die Dezernenten mitgeteilt, den Großen Hirschgraben zur Fußgängerzone machen zu wollen . Der Ortsbeirat 1 hat sich – wie auch für die Pläne in der Weißadlergasse – für diesen Vorschlag ausgesprochen. Als nächstes steht nun die Töngesgasse auf dem Plan: Dort soll eine Fahrradstraße entstehen.