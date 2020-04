Zurück zum Sommerferien-Fahrplan

Die Bundesregierung hat erste Lockerungen in der Corona-Pandemie beschlossen. Das wirkt sich nun auch auf die Busse und Bahnen aus: Ab kommenden Montag fahren diese unter der Woche wieder nach dem Sommerferien-Fahrplan.

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) hatte sein Angebot wegen der Corona-Krise verringert. Diese Einschränkungen im öffentlichen Personennahverkehr werden nun einhergehend mit den ersten von der Bundesregierung beschlossenen Lockerung wieder ausgebaut, wie die Stadt Frankfurt mitteilt. Von Montag bis Freitag gilt deshalb in Frankfurt und dem gesamten RMV-Gebiet ab dem kommenden Montag der Sommerferien-Fahrplan. Samstags und sonntags wird weiterhin der Sonntags-Fahrplan gelten. Der Nachtverkehr zwischen 0.30 und 4.30 Uhr bleibt weiterhin eingestellt. Die meisten Busse fahren in etwa alle 15 Minuten ab 6.30 Uhr. S-Bahnen verkehren im 30 Minuten-Takt, auch zu Stoßzeiten.



Der Ferienfahrplan biete gegenüber dem normalen Fahrplan nur ein Minus von etwa fünf Prozent des Angebotes bei den U- und Straßenbahnen, bei den Linienbussen handelt es sich um ein Minus von etwa sieben Prozent. Bei zahlreichen Bus-, Straßenbahn- und U-Bahnlinien unterscheide sich der Sommerferien-Fahrplan zudem nicht vom normalen Fahrplan. In diesen Fällen seien in den Vitrinen der Haltestellen und Stationen auch keine Sommerferien-Fahrpläne zu finden.