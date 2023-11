Wegen Schneechaos in Rhein-Main: Bahnen und Flüge fallen aus

Wegen des Wintereinbruchs in Hessen kommt es zu Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr. Betroffen sind auch Frankfurter S-Bahnen sowie der Frankfurt Airport.

Störung in Frankfurt bei S-Bahnen und U3/U6/U7

Frankfurt Flughafen: Flugausfälle

Wegen der heftigen Schneefälle im Rhein-Main-Gebiet und insbesondere auch im Taunus muss mit Beeinträchtigungen des Nahverkehrs beziehungsweise mit Verspätungen und Ausfällen gerechnet werden. Wie der RMV berichtet, kommt es in folgenden Gebieten teilweise zur Einstellung des Busbetriebs: Hochtaunuskreis, Main-Taunus-Kreis, Rheingau-Taunus-Kreis. Ebenfalls teils stark betroffen ist der Busverkehr in Wiesbaden, Lahn-Dill-Kreis, Kreis Limburg-Weilburg, Stadt und Landkreis Gießen.Auch auf mehreren Bahnlinien kommt es zu Teilausfällen wegen der Unwetterschäden an den Strecken S2 und S3 . Ebenso betroffen sind RB12, RB15, RE20, RB21, RB22, RB45, RB46, RB90, RB95, RB96 und RE99.Für Frankfurt meldet die VGF eine Störung für die U3, hier liege ein Ast auf der Fahrbahn. Für die U6 und die U7 sind „geplante Arbeiten/Ereignisse“ vermerkt. Die Straßenbahnlinie 12 ist wegen eines Wasserrohrbruchs gestört, auch bei der 14 sind „geplante Arbeiten/Ereignisse“ angegeben.Auch viele Straßen sind wegen der Witterungsbedingungen gesperrt. Die Polizei rät, wegen der Behinderungen das Fahrzeug stehen zu lassen. In der Nacht zum Dienstag zählte die Polizei zahlreiche Unfälle. Schwerpunkt des Wintereinbruchs waren die Kreise Rheingau-Taunus, Hochtaunus, Main-Taunus und Wiesbaden. Schwer verletzt worden sei nach ersten Erkenntnissen niemand.25 Unfälle meldete das Präsidium Südosthessen, drei Menschen seien leicht verletzt worden. Im Bereich des Präsidiums Mittelhessen wurden zunächst 17 Unfälle gezählt. Im gesamten Bereich des Präsidiums Nordhessen waren es 28 Unfälle und nach Angaben eines Sprechers nur Sachschäden. Im Präsidium Osthessen waren es 33 Unfälle. Wie dieberichtet, wurden in Frankfurt keine witterungsbedingten Unfälle gemeldet.Der Frankfurter Flughafen ist ebenfalls vom Wintereinbruch betroffen. Am Montag hoben 1 031 Flüge laut Fraport ab. 161 Flüge seien größtenteils wegen des Schnees annulliert worden, teils auch, weil Flugzeuge erst gar nicht nach Frankfurt gekommen sind. Es gab Verspätungen, weil Landebahnen geräumt und Flugzeuge enteist werden mussten. Auch am Dienstag kommt es laut Fraport noch zu Wartezeiten, weil Flüge von gestern nachgeholt werden.