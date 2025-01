Baustellen im ersten Halbjahr 2025 in Frankfurt

Bis Juni wird es in Frankfurt aufgrund verschiedener Bauarbeiten zu Betriebsunterbrechungen und Umleitungen im U-Bahn- und Straßenbahnverkehr kommen. Die VGF gibt einen Überblick.

Umleitungen und Schienenersatzverkehre sowie weitere Informationen können auf der Webseite der VGF überprüft werden.



Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) informiert über geplante Baustellen, die Auswirkungen auf den Linienbetrieb haben. Die angegebenen Termine können sich je nach Fortschritt der Arbeiten ändern, auch Umleitungen sowie Schienenersatzverkehre (SEV) können in Details angepasst werden. Ein Überblick zu Baustellen im U-Bahn und Straßenbahn Verkehr.Vom Montag, 24. März, bis Samstag, 12. April, kommt es zu einer Betriebsunterbrechung der Linie U1 zwischen Ginnheim und Heddernheim. Während dieser Zeit wird die Linie U1 mit jeder zweiten Fahrt als Ersatz für die Linie U9 zwischen Südbahnhof und Nieder-Eschbach verkehren. Zusätzlich wird die Linie U9 im gesamten Abschnitt unterbrochen, und es gibt einen Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen Heddernheim, Heddernheimer Landstraße, Nordwestzentrum und Ginnheim.Der Umbau der Station Niddapark wird in zwei Phasen durchgeführt. In der ersten Phase vom Sonntag, 13. April, bis Sonntag, 4. Mai, enden die Linien U1 und U9 vorzeitig in der Römerstadt. Für den Abschnitt zwischen Nordwestzentrum und Ginnheim wird ein SEV eingerichtet. In der zweiten Phase, vom Montag, 5. Mai, bis Freitag, 20. Juni, fahren die Linien U1 und U9 ohne Fahrgastwechsel durch die Station Niddapark.Vom Montag, 13. Januar, bis Sonntag, 2. Februar, wird es zu einer Betriebsunterbrechung der Linien 12 und 18 zwischen Börneplatz und Rohrbachstraße/Friedberger Landstraße kommen. Diese Maßnahme betrifft jedoch nicht die VGF, sondern ist im Zusammenhang mit der Verlegung einer Hochspannungsleitung. Für diese Zeit wird ein SEV mit Gelenkbussen zwischen Konstablerwache und Nibelungenplatz eingerichtet, und auch die Buslinien 30, M36, N4, N5, N7 und N12 müssen umgeleitet werden.Ab Montag, 3. Februar, bis Sonntag, 30. März, werden Anpassungen an der Haltestelle Ostbahnhof/Sonnemannstraße vorgenommen. Es sind derzeit keine Unterbrechungen der Linie 11 vorgesehen, aber es kann zu Umleitungen der Buslinien 31, M32 und N11 kommen.In zwei Phasen wird die Ginnheimer Landstraße für den Gleisbau zwischen Ginnheim und Markus-Krankenhaus gesperrt. Die erste Phase dauert vom Montag, 3. März, gegen 2 Uhr, bis Montag, 10. März, gegen 3 Uhr. Während dieser Zeit wird die Linie 16 zwischen Offenbach Stadtgrenze und Westbahnhof unterbrochen, und es gibt einen SEV zwischen Westbahnhof und Ginnheim. Buslinien 39, 69 und N16 werden ebenfalls umgeleitet. In der zweiten Phase, vom Montag, 10. März, 3 Uhr, bis Sonntag, 23. März, 1 Uhr, wird die Linie 16 weiterhin zwischen Offenbach Stadtgrenze und Westbahnhof verkehren, der SEV zwischen Westbahnhof und Ginnheim erfolgt jedoch über die Ginnheimer Landstraße. Auch hier kommt es zu Umleitungen der Buslinien 39 und 69.Vom Montag, 10. März, bis Freitag, 21. März, wird die Linie 12 zwischen Eissporthalle/Festplatz und Daimlerstraße unterbrochen. Fahrgäste müssen auf einen SEV zwischen Bornheim Mitte und Daimlerstraße via Zoo und Hanauer Landstraße ausweichen. Zudem wird der Bereich rund um die Bahnhöfe in diesem Abschnitt nur über die Ratswegbrücke erreichbar sein.Ab Montag, 7. April, bis Sonntag, 20. April, wird es im Bereich Kleyerstraße zu einem Gleisbau kommen. Die Linie 14 wird zwischen Galluswarte und Rebstöcker Straße über die Mainzer Landstraße umgeleitet, und es gibt Verstärkungsfahrten auf der Linie 52, die jedoch nur Sonntagmorgen verkehren werden.Vom Montag, 7. April, bis Donnerstag, 17. April, wird die Textorstraße/Darmstädter Landstraße im Rahmen einer Maßnahme des Amtes für Straßenbau und Erschließung gesperrt. Betroffen sind unter anderem die Linien 15, 16, 18 und 22. Für die betroffenen Straßenbahnlinien wird es Umleitungen geben, und auch Buslinien 30, M36, 45, N16 und N71 müssen umgeleitet werden.Vom Dienstag, 22. April, bis Freitag, 6. Juni, wird die Linie 11 zwischen Zuckschwerdtstraße und Hugo-Junkers-Straße Schleife unterbrochen. Ein SEV wird zwischen diesen beiden Haltestellen eingerichtet, die Buslinien 44 und 551 sind ebenfalls betroffen.Ab Montag, 5. Mai, bis Sonntag, 30. November, wird die Mörfelder Landstraße für Vorbereitungsarbeiten zum DB-Brückenbau gesperrt. Die Linie 18 wird auf einer Umleitung zwischen Südbahnhof, Schweizer Straße und Otto-Hahn-Platz verkehren, und auch die Linie 19 wird nur zwischen Rheinlandstraße und Südbahnhof verkehren. Es gibt zudem alternative Buslinien wie 61, X61 und X77, die zwischen Stresemannallee/Mörfelder Landstraße und Südbahnhof verkehren.Vom Montag, 19. Mai, bis Sonntag, 6. Juli, wird es zu einem Gleisbau im Bereich Friedensbrücke und Baseler Platz kommen, der Auswirkungen auf die Straßenbahnlinien 12, 16, 17 und 21 hat. Ein SEV wird zwischen Hohenstaufenstraße, Hauptbahnhof und Stresemannallee/Gartenstraße eingerichtet.