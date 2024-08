Nutrias: Streicheln, jagen oder essen?

„Diskriminierendes System“

Höhere Parkgebühren für SUVs in Frankfurt?

Die Deutsche Umwelthilfe will Parkgebühren an die Fahrzeuggröße koppeln, um gegen die Zunahme an SUVs vorzugehen. Über die Umsetzbarkeit in Frankfurt gehen die Meinungen auseinander.

Text: Till Geginat / Foto: © AdobeStock/bluebeat76 (Symbolbild)