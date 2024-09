Städtische Bühnen: Standort für Interim gefunden

Die Stadt hat ein Grundstück für die Zwischennutzung der Städtischen Bühnen Frankfurt gefunden. Auch Probebühnen für Oper und Schauspiel könnten dort genutzt werden.

Campusähnliche Nutzung für die Städtischen Bühnen im Gutleut

Die Stadtregierung macht weiter Tempo beim Thema Städtische Bühnen: Nachdem im Juli eine neue Rahmenvereinbarung zwischen Stadt, Helaba und Sparkasse ausgehandelt worden ist , haben die Verantwortlichen nun ein Grundstück für die Interimsflächen der Städtischen Bühnen gefunden: Der Magistrat hat am Freitag (30. August) dem Erwerb der Liegenschaft Gutleutstraße 324-326 zugestimmt.„Das Grundstück erfüllt die komplexen Anforderungen, die an ein Interim für die Städtischen Bühnen gestellt werden. Das Bestandsgebäude auf dem Areal ermöglicht zudem die kurzfristige Bereitstellung von Probebühnen und bietet zusätzlich Notspielstätten im Fall von Betriebsausfällen in der bestehenden maroden Theaterdoppelanlage am Willy-Brandt-Platz. Damit haben die Bühnen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nun eine perspektivreiche Option“, erklärte Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD).Stadtkämmerer Bastian Bergerhoff (Die Grünen) und Baudezernentin Sylvia Weber (SPD) betonten zudem, dass die Standortnutzung zur allgemeinen städtischen Entwicklung beitrage und „wichtige Impulse für den Schwerpunktraum Gutleuthafen“ gebe.Die Stadt erhofft sich, auf dem Gelände ein flexibles, campusähnliches Konzept für die Zwischennutzung umsetzen zu können – und das für alle möglichen Varianten der zukünftigen Städtischen Bühnen. Es müssten Interimsflächen sowohl für den Spielbetrieb als auch für den Logistik-, Produktions- und Verwaltungsbetrieb gefunden werden. Besonderes Augenmerk legt man der Stadt zufolge auf die rund 1200 Mitarbeiter, für die sichere und funktionale Arbeitsplätze gewährleistet sein sollen.Die vorgesehene Interimsfläche liegt im Entwicklungsgebiet „Produktives Quartier – Gutleut West“. In Planung ist ebenfalls, die Straßenbahn bis über die betroffene Liegenschaft hinaus einzurichten. Bis es jedoch soweit ist, müssen die Stadtverordneten dem Kauf des Grundstückes noch zustimmen.© HH Vision