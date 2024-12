So fahren Busse und Bahnen in den Weihnachtsferien

Die Frankfurter Nahverkehrsgesellschaft traffiQ hat den Fahrplan für die Weihnachtsferien vorgestellt. Hier sind die wichtigsten Änderungen in der Zeit vom 23. Dezember bis 10. Januar.

Heiligabend in Frankfurt: Busse und U-Bahnen fahren nach Samstagsfahrplan – mit Einschränkungen

Heiligabend in Frankfurt: Straßenbahnlinien umgeleitet, vereinzelt reduzierter Fahrplan

Beide Weihnachtsfeiertage und Neujahr: Sonntagsfahrplan gilt

Silvesternacht in Frankfurt: Samstagsfahrplan mit wenigen Ausnahmen

Konkrete Auskunft zu den richtigen Verbindungen gibt es rund um die Uhr am RMV-Servicetelefon 069/24 24 80 24 sowie auf rmv-frankfurt.de, der App oder dem digitalen Fahrplanbuch.

Die Nahverkehrsgesellschaft traffiQ hat ihren Fahrplan für die Weihnachtsferien vorgestellt: In der Zeit vom 23. Dezember bis 10. Januar gilt für Busse und Bahnen in Frankfurt grundsätzlich der reguläre Fahrplan für die Ferien. An einigen Feiertagen kommt es jedoch zu besonderen Abweichungen.Grundsätzlich gilt am 24. Dezember für den Nahverkehr der Samstagsfahrplan. Dennoch machen der Festtag und das traditionelle Stadtgeläut einige Anpassungen notwendig.Die U-Bahnen fahren nach dem Samstagsfahrplan, lediglich die U9 stellt ihre Fahrten ab 15 Uhr ein. Bei den Bussen fährt ab 15 Uhr die Linie 71 nicht mehr, ab 18 Uhr stellen auch die Linien 25, 35, 38 und 69 den Verkehr ein. Die Buslinien 24, 40, 41 56, 65, 75 und 79 verkehren an Heiligabend überhaupt nicht. Das Gleiche gilt für die Linie 53, während die Expressbuslinie X53 jedoch planmäßig fährt.Auch bei den Straßenbahnen gibt es einige Anpassungen. Die Linie 21 verkehrt am 24. Dezember nur von circa 8 bis 15 Uhr und auch nur zwischen Nied Kirche und Oberforsthaus. Wegen des traditionellen Stadtgeläuts werden die Straßenbahnen an diesem Tag außerdem zwischen 16 und 19 Uhr die Altstadtstrecke meiden. In diesem Zeitraum enden die Linien 11 und 14 im Westen bereits am Hauptbahnhof, die Linie 12 am Willy-Brandt-Platz. Im Osten der Stadt wird die Linie 11 umgeleitet, von Fechenheim über Ostendstraße zum Lokalbahnhof. Auch die Linie 12 wird ab Konstablerwache über den Zoo und zum Ernst-May-Platz geleitet. Fahrgäste, die die entstehende Lücke in der Innenstadt zwischen 16 und 19 Uhr befahren wollen, verweist die Verkehrsgesellschaft auf die U-Bahnlinien U4 und U5 sowie die S-Bahnen.Von 19 Uhr an verkehrt die Linie 14 dann nur noch im 30-Minuten-Takt bis Betriebsende zwischen Ernst-May-Platz und Gustavsburgplatz. Das gleiche gilt bereits ab 18 Uhr für die Linie 15 zwischen Südbahnhof und Haardtwaldplatz.An den beiden Weihnachtsfeiertagen und am 1. Januar gilt für den Frankfurter Nahverkehr der gängige Sonntagsfahrplan.Am 31. Dezember fahren die meisten Bahnen und Busse wie an Samstagen, auch in der Nacht. Ein paar Anpassungen gibt es jedoch auch hier.Bei den U-Bahnen verkehren die Linien U1 und U3 knapp eine Stunde länger, die U1 bis 3 Uhr und die U3 bis 3.30 Uhr. Die Fahrzeiten der U8 werden zwischen 1 Uhr und 2.30 Uhr angepasst. Im Fahrplan der Straßenbahnen wird lediglich die Linie 21 angepasst. Diese fährt an Silvester nicht zwischen Niederrad Oberforsthaus und Stadion.Etwas umfangreicher sind an diesem Tag die Änderungen im Busfahrplan. Die Linien 24, 41, 55, 56, 56, 75 und 79 fahren an Silvester gar nicht. Die Linie 53 pausiert, die Expressbuslinie X53 ist zwischen Höchst und Flughafen jedoch planmäßig unterwegs. Die Buslinie 71 stellt den Betrieb gegen 15 Uhr ein, um 23 Uhr beenden die Linien 25, 27, 48 und 64 ihre Fahrten. Auf der Metrobuslinie M60 entfallen um Mitternacht vier Fahrten. Aufgrund der Sperrung der Alten Brücke pendelt außerdem die Linie M36 vom 31. Dezember, ab circa 16 Uhr, bis zum 1. Januar um 10 Uhr, nur zwischen Westbahnhof und Konstablerwache sowie zwischen Südbahnhof und Hainer Weg. Ebenso verkehrt die Buslinie 30 am 31. Dezember ab 15 Uhr und am 1. Januar nach dem Sonn- und Feiertagsplan zwischen Bad Vilbel und der Friedberger Warte.Als Alternativen für die Mainüberquerung schlägt die Verkehrsgesellschaft für Silvester die S-Bahnen ab Konstablerwache oder die U-Bahnen ab Hauptbahnhof vor.