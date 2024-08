Beeinträchtigungen am Christopher Street Day

Wegen des Christopher Street Days kommt es zu Beeinträchtigungen im Frankfurter ÖPNV. Straßenbahnen und Busse werden umgeleitet, dafür aber U-Bahnen verlängert.

ÖPNV beim CSD Frankfurt: U4 und U7 mit langen Zügen unterwegs

Veränderungen bei den Straßenbahnlinien 11, 12, 14 und 18

Auch Frankfurter Busverkehr ist betroffen

Sonstige Alternativen, um zum CSD Frankfurt zu kommen

Ab Donnerstag, den 8. August ist es soweit. Der Christopher Street Day findet in Frankfurt statt. Bereits vergangenes Jahr waren es über 100 000 Besucherinnen und Besucher. Das bedeutet auch mehr Menschen, die das Angebot des ÖPNV nutzen. Bei dem Demonstrationszug am Samstag, den 10. August ist mit großem Andrang zu rechnen, weshalb es Absperrungen und Umleitungen geben wird. Die VGF hat mit alternativen Routen und mehr Linien vorgesorgt.Wer vom Westen in den Osten Frankfurts quer durch die Stadt möchte, kann wie gewohnt in die U4 oder U7 einsteigen, bis in die Nacht hinein. Damit es auch nicht zu eng in den Abteilen wird, werden in dieser Nacht längere Züge unterwegs sein.Von 8 bis 17.30 Uhr werden die Straßenbahnlinien 11, 12 und 14 vollständig umgeleitet oder unterbrochen. Die Linie 11 wird zweigeteilt und fährt zwischen der Zuckschwerdtstraße und dem Hauptbahnhof und zwischen der Schießhüttenstraße und dem Ernst-May-Platz über den Zoo. Auch die Linie 12 wird geteilt. Im ersten Abschnitt verkehrt sie zwischen der Rheinland-Straße und dem Willy-Brandt-Platz. Danach fährt die Straßenbahn als gemeinsame Linie 11 und 12 zwischen der Hugo-Junkers-Straße und der Schießhüttenstraße über die Konstablerwache.Auf dem Weg zur Schießhüttenstraße startet die Straßenbahn als Linie 12 und fährt über die Hanauer Landstraße, vorbei am Zoo und Wichtelsbacherallee und fährt von da aus über das Hessendenkmal. Dort fährt sie dann wieder als Linie 11 zur Konstablerwache. Ab der Haltestelle Börneplatz/ Stoltzestraße fährt sie auf dem Linienweg 11 dann wieder nach Fechenheim zur Schießhüttenstraße. In der Gegenrichtung findet der Wechsel an der Haltestelle Börneplatz/ Stoltzestraße statt von Linie 11 zu 12.Die Straßenbahn 14 und 18 sind ebenfalls von Sperrungen betroffen. So verkehrt die Linie 14 nur zwischen dem Gustavsburgplatz und dem Hauptbahnhof. Die Linie 18 hingegen nimmt ab etwa 10.30 Uhr auf der Strecke zwischen dem Nibelungenplatz und Hospital zum Heiligen Geist eine Umleitung über Bornheim, Zoo und Hanauer Landstraße.Die Buslinien 30 und M36 werden ebenfalls von den Sperrungen und Umleitungen betroffen sein. Die Linie 30 ist nur zwischen Bad Vilbel, der Unfallklinik und Bornheim Mitte unterwegs. Die Strecke der Metrobuslinie M36 wird geteilt und pendelt zwischen dem Westbahnhof, der Holzhausenstraße sowie zwischen dem Hainer Weg und dem Südbahnhof.Neben den zahlreichen umgeleiteten Straßenbahnlinien bieten sich die U-Bahnlinien U4, U5 und zahlreichen S-Bahnen ebenfalls als Alternative an, um zwischen dem Hauptbahnhof und der Konstablerwache hin und her zu fahren. Wer am Samstag allerdings lieber mit dem Ebbelwei-Expreß durch die Stadt fahren will, muss sich gedulden: Die Straßenbahn wird an diesem Tag im Depot bleiben.