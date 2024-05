Baustellen schränken Busse und Straßenbahnen ein

Im Mai stehen Bauarbeiten im Frankfurter Straßenverkehr an. Deshalb kommt es zu Einschränkungen bei Bussen und Straßenbahnen.

Vollsperrungen der Osloer Straße und Bebraer Straße – Buslinien umgeleitet

Aufgrund von Baustellen kommt es im Öffentlichen Nahverkehr in Frankfurt zu mehreren Umleitungen von Straßenbahnen und Bussen. Die VGF teilte am Freitag (3. Mai) mit, dass von Montag (6. Mai) ab circa 3 Uhr bis Sonntag (12. Mai) circa 1 Uhr die Straßenbahnlinien 15, 16, 19 und der Ebbelwei-Expreß nicht durch die Gartenstraße und Schweizer Straße fahren, weil Arbeiten am Gleis in der Schweizer Straße stattfinden. Zu beachten sind außerdem die Bauarbeiten um den Lokalbahnhof. Die Linien 15 und 19 fahren von Niederrad und Schwanheim kommend über die Stresemannallee und die Friedensbrücke zur Südseite des Hauptbahnhofes, die Linie 16 wird umgeleitet. Sie verkehrt aus Richtung Ginnheim ab der Haltestelle Stresemannallee/Gartenstraße geradeaus weiter durch die Stresemannallee, biegt links in die Mörfelder Landstraße ab und gelangt somit wieder zum Südbahnhof und zur provisorischen Endhaltestelle Südbahnhof/Bruchstraße.Busse sind kaum betroffen. Die Linie 78 und die Nachtlinien N8 und N16 zum Südbahnhof und nach Offenbach-Stadtgrenze werden über die Textorstraße umgeleitet. Der Ebbelwei-Expreß fährt am Samstag (11. Mai) nicht zwischen Stresemannallee/Gartenstraße und Hospital zum Heiligen Geist auf seinem Weg zum Hauptbahnhof. Zwischen Stresemannallee/Gartenstraße und Südbahnhof wird ein Schienenersatzverkehr mit Gelenkbussen eingerichtet.Weil die Mainova Sondierungsarbeiten durchführt, wird die Osloer Straße zwischen Güterplatz und Platz der Einheit am Mittwoch (8. Mai) von 8 bis 10 Uhr in Richtung Platz der Einheit für Kraftfahrzeuge vollgesperrt. Eine Umleitung erfolgt über Hohenstaufenstraße, Friedrich-Ebert-Anlage, Ludwig-Erhard-Anlage und bis Platz der Einheit. Radfahrer sowie Fußgänger können die Baustelle passieren. Die Metrobuslinie M46 Richtung Römerhof wird umgeleitet, sodass die Haltestelle Platz der Einheit entfällt. Fahrgäste können einen Umstieg von der U4 in den Bus am Hauptbahnhof vornehmen.Von Montag (6. Mai) bis Mittwoch (22. Mai) wird die Bebraer Straße zwischen Meerholzer Straße und Wächtersbacher Straße in beide Fahrtrichtungen vollgesperrt; Autos können sie über die Vilbeler Landstraße und Borsigallee umfahren. Für Fußgänger ist die Baustelle passierbar. Die Buslinien 41 und 44 verkehren während der Bauarbeiten über Birsteiner Straße und Fuldaer Straße. Beide Haltestellen in der Bebraer Straße, Birsteiner Straße und Meerholzer Straße werden um wenige hundert Meter verlegt.