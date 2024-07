Busausfälle im Frankfurter Osten

Der Betriebsrat der Frankfurter Busgesellschaft ICB lehnt den Ferienfahrplan ab, es kommt zu Ausfällen im Osten. Die SPD Frankfurt macht mehrere Vorschläge, wie das Problem gelöst werden könne.

SPD Frankfurt fordert Verkehrsdezernent zum Schlichten auf

Reisende des öffentlichen Busverkehrs im Frankfurter Osten haben mit Beginn der hessischen Sommerferien am Montag (15. Juli) mit Einschränkungen zu kämpfen: Weil der Betriebsrat der Frankfurt Busgesellschaft In-der-City-Bus GmbH (ICB) den Ferienfahrplan ablehnt, fahren mehrere Buslinien nicht beziehungsweise eingeschränkt, heißt es von der Stadt.Konkret betroffen sind die Buslinien 40, 41, 42, 44 sowie teilweise die Linie 38, die Metrobuslinie M43 und die Nachtbuslinie N4. ICB und die städtische Verkehrsgesellschaft traffiQ arbeiten nach eigenen Angaben an anderen Beförderungsmöglichkeiten. Weiterhin genutzt werden können die Regionalzüge, S-Bahnen, Straßenbahnen und U-Bahnen, die davon nicht beeinträchtigt werden. Der ICB empfiehlt allen Fahrgästen, sich möglichst vor Fahrtbeginn über die RMVgo-App, über die Internetseite des RMV sowie unter folgender Nummer 069/24248024 zu informieren.Grundsätzlich müssen Dienstpläne vom Betriebsrat mitbestimmt werden. Warum der Betriebsrat dem Ferienfahrplan nicht zugestimmt hat, steht offen. Laut ICB wurden alle Forderungen zum Inhalt des Dienstplanes berücksichtigt.Die SPD Frankfurt sieht die Einschränkungen als höchst problematisch an. In einer Mitteilung betont die Partei, dass die Bürger im Osten gerade jetzt auf einen verlässlichen ÖPNV angewiesen seien. Grund: Für mehrere Wochen ist die Straße am Ratsweg gesperrt. Für eine schnelle Lösung mit dem Betriebsrat sehen die Sozialdemokraten Verkehrsdezernent Wolfgang Siefert (Die Grünen) in der Verantwortung.„Bis dahin sind andere Busunternehmen unverzüglich mit den Fahrten zu beauftragen, um die Mobilität der Bürgerinnen und Bürger im Frankfurter Osten sicherzustellen. Sollte dies nicht möglich sein, muss ein Ersatzverkehr mittels Taxen eingerichtet werden“, erklärt Raven Kirchner, Vorstandsmitglied der SPD Frankfurt. Die Frankfurter SPD unterstützt zudem einen Vorschlag der SPD Riederwald: Um die Situation etwas zu entlasten, solle die Taktfrequenz der U-Bahnlinien U4 und U7 erhöht werden.