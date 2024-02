Holpriger Start der S6 nach sechs Jahren Bauarbeiten

Nach mehr als sechs Jahren Bauzeit fährt die S6 zwischen Frankfurt-West und Bad Vilbel erstmals auf eigenen Gleisen. Auch die Station Eschersheim wird wieder angefahren. Doch zum Start gab es Probleme.

Deutsche Bahn: Kosten für den Streckenausbau der S-Bahn deutlich teurer als geplant

Eigentlich sollte der viergleisige Streckenausbau der S6-Bahnlinie zwischen Frankfurt-West und Bad Vilbel zum Jahreswechsel fertig sein. Zumindest waren das die Pläne der Deutschen Bahn 2023. Ende letzten Jahres vermeldete der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) , dass sich die Inbetriebnahme der S-Bahnlinie verzögern werde. Doch am Montag (19. Februar) sollte es schließlich soweit sein. Nach mehr als sechs Jahren Bauzeit sollte die Linie 6 erstmals auf eigenen Gleisen rollen - doch zum Start gab es Probleme.„Die Bahn fährt jetzt wieder, da gab es am Morgen kleine Anlaufschwierigkeiten und wenige Minuten Verspätung“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Anfrage der dpa. Allerdings fahre die S-Bahn nun auf den eigenen Gleisen. Hinzu kommen neue Oberleitungen, Signale und Sicherheitstechnik, neue Bahnsteige an den Stationen auf der Strecke und grüne Schallschutzwände. Vieles ist noch provisorisch, so seien die Stationen nicht fertig, und Aufzüge und richtige Treppen sollen folgen, berichtet die„Kleine Anlaufschwierigkeiten“ heißt, dass die S6 zunächst nur zwischen Friedberg und Groß-Karben fahren konnte, wie dieweiter mitteilt. Allerdings konnte demnach gegen 7 Uhr auch die restliche Gleisstrecke befahren werden. Fahrgäste waren jedoch vorab nicht informiert worden und warteten vergeblich.Zukünftig will die Deutsche Bahn mit dem Großprojekt den S-Bahn-Verkehr pünktlicher machen, der sich bisher mit dem übrigen Regional- sowie dem Fern- und Güterverkehr den Platz teilen musste. Die Kosten gab die Bahn zuletzt mit rund 880 Millionen Euro an, was deutlich mehr ist als ursprünglich veranschlagt. Baubeginn war im Dezember 2017. Die Fertigstellung erfolgt mehr als ein Jahr später als geplant. Der Ausbau soll in einer zweiten Stufe bis Friedberg weitergeführt werden. Noch ist allerdings zwischen Frankfurt-West und Bad Vilbel nicht alles fertig: Die neue Station in Frankfurt-Ginnheim soll erst zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember in Betrieb genommen werden.Mit der Inbetriebnahme endete eine siebenwöchige Vollsperrung der viel befahrenen Strecke wegen Bauarbeiten. Um 14.30 Uhr wollen Vertreter der Bahn sowie der Bundes- und der Landesregierung die neuen Gleise in Bad Vilbel bei einem Pressetermin der Öffentlichkeit vorstellen.