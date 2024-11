Schnurbärte für die Männergesundheit

Das Universitätsklinikum Frankfurt greift in ihrer Veranstaltung „Movember – Stark für Männergesundheit!" männerspezifische Erkrankungen auf. Im Gespräch mit Experten soll das Bewusstsein für Männergesundheit geschärft werden.

Die Universitätsmedizin Frankfurt zählt zu den führenden hochschulmedizinischen Einrichtungen Deutschlands. Sie bietet ihren Patientinnen und Patienten medizinische Versorgung in 33 Kliniken und klinischen Instituten. Jährlich werden circa 46.000 stationäre und mehr als 480.000 ambulante Patientinnen und Patienten betreut.

Moderne Krebstherapien: gute Behandlungschancen

Aktionsmonat „Movember“: Spenden für Männergesundheit

Bürgervorlesung: „Movember“ – Stark für Männergesundheit!

Dienstag, 12. November 2024, von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Veranstaltungsort:

Universitätsklinikum Frankfurt

Haus 22, Hörsaal 22-2

Theodor-Stern-Kai 7

60596 Frankfurt am Main

Mehr Informationen hier

Anlässlich des Monats für Männergesundheit „Movember“ laden das Uroonkologische Zentrum und das Universitäre Centrum für Tumorerkrankungen (UCT) der Universitätsmedizin Frankfurt am 12. November um 18 Uhr zu einer Bürgervorlesung ein. Ziel der Veranstaltung ist es, über die häufigsten männerspezifischen Krankheiten aufzuklären. Zu diesen gehören unter anderem Prostata- und Hodenkrebs, psychische Gesundheit oder Selbstmord.Die geplanten Vorträge vermitteln hilfreiche Tipps zur Stärkung der körperlichen und psychischen Gesundheit und einen Überblick zu modernen Krebstherapien. Es soll vermittelt werden, dass diese Erkrankungen durch frühes Eingreifen gut zu behandeln sind und die Heilungschancen positiv stehen. Prostatakrebs macht etwa 15 Prozent der Krebsdiagnosen bei Männern aus. Pro Jahr werden nach Angaben des Robert Koch-Instituts bundesweit etwa 63.400 Neuerkrankungen diagnostiziert.Neben der medizinischen Expertise und den Einblicken in die Behandlungsmethoden, bietet die Veranstaltung einen engen Austausch mit Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen. Sie informieren in ihren Angeboten über Prostata – und Blasenkrebs oder bieten Hilfe bei familiären Krebserkrankungen. Ziel ist eine niedrigschwellige Beratung, die einen Erfahrungsaustausch begünstigt. Die Veranstaltung ist frei zugänglich, es wird eine Anmeldung vorausgesetzt.Der Name des Aktionsmonats „Movember“ setzt sich aus den englischen Worten „Moustache“ (deutsch: Schnurbart) und „November“ zusammen. Die Kampagne wurde im Jahre 2003 in Australien als Art des Fundraisings für Männergesundheit ins Leben gerufen. In auffälligen Aktionen werben heute viele bekannte Persönlichkeiten mit ihren Schnurbärten für Spenden. Sie machen auf Krankheiten aufmerksam, die besonders Männer betreffen. In Deutschland wurde „Movember“ im Jahre 2012 eingeführt. Partner der australischen Organisation ist seither der Bundesverband Prostatakrebs Selbsthilfe e.V., er stellt die Spendenbescheinigungen aus. Derzeit ist die Aktion in 21 Ländern präsent und konnte bereits etwa 1200 Organisationen mit ihren Spenden unterstützen.