Frankfurter Bolongarogarten wird umfassend saniert

Die Sanierung des Bolongarogartens in Frankfurt-Höchst geht in die letzte Phase: Der Magistrat hat die Finanzierung für den dritten Bauabschnitt beschlossen. Bis 2027 wird die historische Anlage erneuert.

Bedeutung des Projekts für die Stadt Frankfurt

Historischer Hintergrund des Bolongarogartens

Die Sanierungsmaßnahmen in drei Bauabschnitten

Kosten und zukünftige Nutzung

Die Sanierung des historischen Bolongarogartens in Frankfurt- Höchst schreitet voran. Am 3. Februar hat der Magistrat die Bau- und Finanzierungsvorlage für den dritten und letzten Bauabschnitt beschlossen. Vorausgesetzt, die Stadtverordnetenversammlung stimmt zu, ist die Finanzierung der Grunderneuerung gesichert.Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) erklärte: „Mit der Sanierung des Bolongarogartens gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt, damit Bürgerinnen und Bürger den Bolongaropalast mit seinem wunderschönen Außengelände wieder nutzen und erleben können.“ Klima- und Umweltdezernentin Tina Zapf-Rodríguez (Grüne) ergänzte: „Für diese gartenhistorisch bedeutende Anlage tragen wir Verantwortung. Wir wollen sie erhalten und für künftige Generationen bewahren.“Der Bolongaropalast und sein Garten wurden Ende des 18. Jahrhunderts von der Familie Bolongaro errichtet. Der Garten ist fast symmetrisch angelegt und besteht aus zwei unterschiedlich hohen Plateaus mit Blick auf Nidda und Main. Jahrzehntelange Nutzung hat jedoch ihre Spuren hinterlassen: Wege und Einfassungen sind beschädigt, Entwässerungssysteme defekt, Rasenflächen lückenhaft, und viele bauliche Elemente sind in schlechtem Zustand.Der erste Abschnitt wurde 2024 abgeschlossen und umfasste die Restaurierung der historischen Musikantenbalustrade. Die Steinmetzarbeiten wurden nach einem Fachgutachten instand gesetzt, und fehlende Musikinstrumente der steinernen Figuren wurden rekonstruiert.Der zweite Bauabschnitt beginnt im März und betrifft die Sanierung der beiden historischen Brunnen. Neben einer gründlichen Reinigung und der Erneuerung der Wassertechnik werden die Brunnenschalen und -figuren von Kalkablagerungen befreit. Zur Sicherheit wird im Tritonbrunnen ein künstlerisch gestalteter Rost eingebaut.Der dritte und größte Bauabschnitt sieht die umfassende Erneuerung der gesamten Gartenanlage vor. Mit dem aktuellen Finanzierungsbeschluss ist ein wichtiger Meilenstein erreicht. Die Arbeiten sollen im Herbst 2025 beginnen und Mitte 2027 abgeschlossen sein. Nach Fertigstellung wird der Bolongarogarten als denkmalgerecht sanierte Grünanlage wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen sich auf rund 5,16 Millionen Euro. Mit dieser Investition wird ein historisch bedeutender Ort aufgewertet und bleibt als grüne Oase für die Frankfurter Bevölkerung erhalten.