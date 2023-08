Die Türmerstube öffnet ihre Türen für Besucher des Domturms

Auf 66 Meter Höhe kann man nicht nur einen Panoramablick über die Stadt Frankfurt genießen, sondern auch bald einen Blick in die Türmerstube des Doms werfen.

Türmer lebten schon seit dem Mittelalter auf dem Frankfurter Domturm

Führungen durch das alte Frankfurt: durch die Goldene Waage oder die Kasematten erkunden

Info

Info: Weitere Informationen gibt es unter www.dommuseum-frankfurt.de



Vom Ausschauhalten nach Bränden über die Sichtung herannahender Feinde bis hin zum Empfangen von Touristen – der Türmer hatte eine der wichtigsten Aufgaben in der Stadt. Wer schon immer einmal wissen wollte, wie der Türmer vom Frankfurter Domturm lebte, kann diese Wissenslücke bald füllen.Zum Museumsuferfest am 25. August öffnet der Domturm die Türen der sanierten Türmerstube. Seit 2022 gehört der Domturm zum Dommuseum Frankfurt, wo bereits eine kleine Ausstellung über die Geschichte des Domturmes und der Türmer erarbeitet wird. Bald soll die sanierte Türmerstube als Teil der Domturmführung zu sehen sein. „Ich freue mich sehr, dass Einheimische und Gäste jetzt wieder Gelegenheit haben, die historische Türmerstube zu besuchen“, sagt Stadtkämmer Bastian Bergerhoff. Anlässlich der Wiedereröffnung verlost das Dommuseum zehn Karten für eine Domturm-Führung.Seit dem Mittelalter sind Türmer auf dem Domturm aktiv, wobei das ursprünglich eine Schichtarbeit war und sich die Türmer die Aufgaben und die Türmerstube teilten. Die Familie des Türmers soll dabei immer in die Aufgabenverrichtung einbezogen worden sein. Die erste Türmerwohnung wurde im 15. Jahrhundert gebaut.Die jetzige Form des Turmes mit der dekorativen Turmspitze und der Türmerwohnung wurde nach dem Dombrand 1867 neu errichtet. Der Dombaumeister Franz Josef Denzinger aus Würzburg orientierte sich dabei an den Originalplänen des Stadtbaumeisters Madern Gethener, der bereits 1404 beim Dombau involviert war. Der letzte Türmer Oskar Lipp wohnte bis zu seinem Tod 1942 in der Türmerwohnung, seitdem steht sie leer.Wer keine 66 Meter in die Höhe steigen, aber trotzdem wichtige Orte aus dem Mittelalter entdecken möchte, kann das trotzdem tun. Mit einer starken Taschenlampe und festem Schuhwerk ausgestattet, können Frankfurterinnen den Brückenfeiler der Neuen Alten Brücke begehen oder eine Führung durch die beiden Obergeschosse des Vorderhauses der Goldenen Waage machen. Wer doch lieber unterirdisch unterwegs, kann auch an einer Führung durch die Kasematten, der unterirdischen Befestigungsanlage von 1628 , teilnehmen.