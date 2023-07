Wie viele Hochhäuser hat Frankfurt tatsächlich?

Die neue „Karte des Monats Juli 2023“ zeigt die Hochhäuser in Frankfurt. Fünf von ihnen haben eine eigene Postleitzahl – eine deutschlandweite Besonderheit.

Fünf Gebäude mit eigener Postleitzahl

Frankfurt wird aufgrund seiner Skyline im Volksmund auch Mainhatten genannt. In der Innenstadt sind vor allem die Bankentürme bekannt, aber auch außerhalb davon sind in den letzten Jahren neue Hochhäuser dazugekommen.Die Stadt hat nun eine neue virtuelle Karte erstellt: Auf der „Karte des Monats Juli 2023“ sind die Wolkenkratzer ab einer Höhe von 60 Metern in lila dargestellt. An einem Desktop-PC oder auf größeren Tablets können die Hochhäuser auch in 3D betrachtet werden, ein entsprechendes Tool findet sich am rechten Bildschirmrand.Fünf der Wolkenkratzer sind dabei besonders, denn sie besitzen eine eigene Postleitzahl: der Messeturm (60308), der Omniturm (60312), der Opernturm (60306), der Taunusturm (60310) und das Bürogebäude „The Squaire“ am Flughafen (60549). Das rührt daher, dass sie potentiell mehr Abgabestellen für die Post haben, an ihrer speziellen Lage oder ihrer Funktion. Deutschlandweit gibt es das nur in Frankfurt.In der virtuellen Karte sind deshalb zusätzlich die Postleitzahlbezirke in rot eingeblendet. Die Karte des Monats ist hier abrufbar.