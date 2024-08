Sport, Spannung und Einschränkungen im ÖPNV

Schwimmen, radeln, rennen: Am kommenden Wochenende findet der 22. Ironman in Frankfurt statt. Es kommt zu starken Beeinträchtigungen im ÖPNV.

Startschuss mit Ironman NightRun in Frankfurt

Sport für die Kleinen

Großes Finale und Highlight vom Frankfurter Ironman

ÖPNV zum Ironman stark beeinträchtigt

Info

Der RMV bittet alle Fahrgäste, sich bezüglich der Änderungen im ÖPNV rechtzeitig auf seiner Internetseite zu informieren.



Infos zum Streckenverlauf, zur Anmeldung und allem weiteren des Ironman finden Sie hier.

Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit. Zum 22. Mal findet die „Ironman European Championship“ in Frankfurt statt. Von Donnerstag bis Sonntag kommen nicht nur Profi-Sportler und Amateure auf ihre Kosten. Zahlreiche Veranstaltungen über das ganze Wochenende versprechen die Möglichkeit, sich mitten in Frankfurt auszupowern und Spaß am Sport zu haben – und zwar für alle Altersklassen.Los geht es am Donnerstag, den 15. August ab 19 Uhr mit einem Lauf durch die Frankfurter Sommernacht. Beim „Ironman NightRun“ wird traditionell das Wochenende eingeleitet. Dafür geht es als Staffel, im Team, mit Freunden oder Familie oder alleine, zehn Kilometer entlang der Frankfurter Skyline.Weiter geht es am Samstag, den 17. August, für die kleineren Sportlerinnen und Sportler. Der „Ironkids Frankfurt“ beginnt um 10 Uhr und startet am Römerberg. Je nach Alter der teilnehmenden Sportler verändert sich die Länge der zu laufenden Strecke. Für die Jüngsten, aus den Jahrgängen 2021-2022, werden zwischen 100 Meter und für die Ältesten, zwischen 2011-1012, bis zu 2000 Meter geplant sein.Der Triathlon mit ähnlichen Ablegern weltweit, kommt eigentlich aus Hawaii. Frankfurt liegt zwar nicht am Pazifischen Ozean, dafür beginnt das Highlight des Frankfurter Sportevents auch an einem Gewässer: am Langener Waldsee. Nach 3,8 Kilometer Schwimmen, weiteren 180 Kilometern Radfahren, die zahlreiche Steigungen bereithalten und teils über Kopfsteinpflaster führen, folgt letzte und vielleicht härteste Station des Triathlons: 42,2 Kilometer geht es nämlich durch die Frankfurter Innenstadt bis zur Ziellinie am Römerberg.Während der „Ironman European Championship“ wird der Verkehr der Straßenbahn, aber auch der Busverkehr erheblich eingeschränkt. Dabei werden zahlreiche Bahnen und Linien zeitweise umgeleitet, unterbrochen und eingestellt. Um ungehindert durch Frankfurt zu kommen, empfehlen der RMV und Traffiq die S- und U-Bahnen, die vom Ironman unbeeinträchtigt bleiben und mit längeren Zügen unterwegs sind.