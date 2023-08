Wegen City-Triathlon: Verkehrsbeeinträchtigungen im ÖPNV

Sie schwimmen, fahren Rad und laufen durch die Stadt. Auch dieses Jahr stellen rund 2500 Ausdauersportler ihr Können beim City-Triathlon unter Beweis. Es kommt zu Sperrungen und Veränderungen im ÖPNV.

Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen

Wer am Sonntag, 6. August, in Frankfurt unterwegs ist, muss den 2500 Ausdauersportlern die Vorfahrt auf den Straßen erlauben. Denn es findet der 13. City-Triathlon in der Stadt statt. In den drei Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen können die Ausdauersportler ihr Können unter Beweis stellen.Der City-Triathlon startet am Langener Waldsee mit Schwimmen, anschließend geht es mit dem Fahrrad über die B44 sowie am Mainufer in die Innenstadt weiter. Am Roßmarkt startet dann die letzte Disziplin „Laufen“, die bis zum Ziel im Bereich der Hauptwache führt.Die Straßen entlang der Wettkampfstrecke, Teile der A3 und B43 und B44, sowie die Schwanheimer Brücke Richtung Frankfurt sind ab 6 Uhr morgens für die Dauer des Triathlons gesperrt. Wer am Sonntag in Frankfurt unterwegs ist, sollte die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, dabei sind die Veränderungen der Abfahrtzeiten und Strecken zu beachten.Einige Straßenbahnen und Buslinien verkehren nur auf Teilstrecken oder nehmen ihren Betrieb erst ab 13 Uhr wieder auf. In der Innenstadt können die Straßenbahnen die Altstadtstrecke nicht befahren, es wird geraten am Frankfurter Westbahnhof in die S-Bahn zu steigen, dann am Hauptbahnhof in die S1, S2, S8 oder S9 umzusteigen und Richtung Innenstadt zu fahren. Die U-Bahnlinien U1 bis U3 und U6 bis U8 sind planmäßig unterwegs.Weitere Informationen zu den Änderungen der Abfahrtzeiten und Strecken der Straßenbahnen und Bussen findet Sie hier , Informationen zum Frankfurter City-Triathlon hier