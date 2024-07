Sanofi erwägt Milliarden in Frankfurt zu investieren

Der Pharmakonzern Sanofi könnte Milliarden in Frankfurt investieren. Derweil strukturiert das Unternehmen in der Stadt bereits um.

Der französische Pharmakonzern Sanofi plant offenbar, Milliarden Euro in den Standort Frankfurt zu investieren . Darüber berichtete dasvor zwei Tagen und berief sich dabei auf Bundesregierungskreise. Im Industriepark Höchst betreibt das Unternehmen eine Produktionsstätte für Insulin, die für eine technologische Überholung einer neuen Fabrik weichen soll.Zwischen 1,3 und 1,5 Milliarden sind demnach dafür vorgesehen. Eine endgültige Entscheidung stehe noch aus, jedoch hätten erste Vorarbeiten in Höchst bereits begonnen. Die geplante Investition kommt bei der Regierung gut an. „Der Bundeskanzler blickt auch auf diese Entwicklung mit einem sehr freudigen Blick“, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin. Überraschend sei das nicht gewesen.Auch in der hessischen Regierung ging es zuletzt um Sanofi, seit Monaten seien Gespräche zwischen dem Pharmariesen, Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) über den Standortausbau gelaufen. „Eine finanzielle Beteiligung des Landes ist grundsätzlich denkbar, um Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen, Investitionen zu hebeln und Anreize für Innovationen zu setzen“, sagte ein Regierungssprecher.Grünen-Parteivorsitzender Omid Nouripour zeigte sich bei einer Pressekonferenz am Montag (1. Juli) zufrieden mit Sanofis Entscheidung, es sei eine „erfreuliche Nachricht für meine Stadt“. Dabei gehe es nicht nur um Standortpolitik, sondern auch um Insulinproduktion. Aus der Pandemie habe man eine zentrale Lehre gezogen, „nämlich dass es nicht sein kann, dass medizinische Wirkstoffe und Pharmaka immer weiter außerhalb Europas produziert werden“. Es sei ein „Gebot der Souveränität und Unabhängigkeit, dass wir solche Produktion auch wieder verstärkt bei uns ansiedeln.Ob Sanofi tatsächlich die Investitionen tätigen wird, hat das Unternehmen bisher weder bestätigt noch dementiert. Es hieß lediglich, dass man „ständig Investitionsmöglichkeiten“ prüfe, um die Widerstandsfähigkeit seiner Lieferketten weltweit zu verbessern und die Versorgung von Patienten mit wichtigen Medikamenten und Impfstoffen sicherzustellen. Wie dasberichtet, war bis zuletzt geplant, die Insulinproduktion von Frankfurt nach Frankreich umzulagern. Diese Pläne sind nun offensichtlich Geschichte.In Höchst befindet sich eines der größten Werke von Sanofi, an dem rund 6600 Menschen beschäftigt sind. Weltweit arbeiten mehr als 86 000 Menschen für den Konzern. Zurzeit unternimmt Sanofi bereits eine Standortverlagerung in Frankfurt: Der Geschäftsbereich „Consumer Healtcare“ ist zum 1. Juli aus dem Industriepark Höchst in die Junghofstraße 9 in der Innenstadt gezogen, rund 300 Mitarbeiter arbeiten nun im Aqua Tower. Der Geschäftszweig bedient seit zwei Jahren eigenständig Apotheken mit rezeptfreien Arzneimitteln. Dazu gehören beispielsweise Buscopan, Dulcolax und Mucosolvan.