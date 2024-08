Artenschutz könnte für den Riederwaldtunnel gelockert werden

Der geplante Riederwaldtunnel in Frankfurt erhitzt die Gemüter. Ein Insekt verzögert momentan noch den Bau. Doch das könnte sich bald ändern.

Autobahn GmbH beantragt Ausnahme vom Artenschutz für den Heldbockkäfer

Manche Tierchen in Frankfurt muss man schon mit der Lupe suchen, um sie zu finden. Das heißt aber keineswegs, dass sie für weniger Diskussionen sorgen. Im Falle des geplanten und umstrittenen Riederwaldtunnels zum Lückenschluss der A66 und A661 im Frankfurter Osten könnte man gar von einem Politikum sprechen.Während die menschlichen Baumbesetzer es nicht geschafft haben, die erforderlichen Rodungen zu verhindern, leistet ein Insekt – mutmaßlich unbewusst – Widerstand gegen die Maschinen: der Heldbockkäfer. Die stark gefährdete Art wurde von einem Baumbesetzer im Herbst 2022 entdeckt, ein späteres Gutachten der Autobahn GmbH konnte das Insekt nachweisen – sowie weitere geschützte Arten wie den Hirschkäfer.Doch es half erst einmal nichts: Die Besetzer wurden im Frühjahr 2023 geräumt , die Bäume gefällt und nur ein kleiner Eichenbestand für die Käfer stehen gelassen. Ein neues naturschutzrechtliches Gutachten wird derzeit vorbereitet, heißt es von dem Bundesunternehmen. Umweltschützer fürchten indes, dass die Autobahnbauer eine Ausnahmegenehmigung erhalten könnten, um doch noch den Weg für den Tunnel freizuroden. Und genau das scheint nun wahrscheinlicher geworden zu sein.Ein Heldbockkäfer in natura © Adobestock/creativenature.nlAuf Anfrage bestätigt das Hessische Verkehrsministerium, dass die Autobahn GmbH beim Regierungspräsidium (RP) Darmstadt als Anhörungsbehörde einen Antrag auf Änderung des aktuellen Planfeststellungsbeschlusses für den Bau des Riederwaldtunnels gestellt hat. Das bundeseigene Unternehmen will laut Ministerium den Artenschutz des Heldbockkäfers ausnahmsweise aufheben lassen.Dies soll in der Öffentlichkeit transparent gehalten werden: Nach Kenntnis des Landes wird das RP Darmstadt die Unterlagen prüfen und danach eine Öffentlichkeitsbeteiligung durchführen. Wie diese genau aussehen wird, dazu gab es keine Angaben. Anschließend wird das Verfahren an die Planfeststellungsbehörde im Verkehrsministerium weitergeleitet und dort mit den Ergebnissen der Öffentlichkeitsbefragung geprüft. Ob die Änderungen angenommen werden, darüber entscheidet letztlich das Ministerium. Ein Termin für die abschließende Entscheidung steht noch aus.Fest steht, dass nicht bloß die hessische Landesregierung hinter dem Bau des Tunnels steht, sondern auch die Frankfurter Römer-Koalition. Ablehnung gibt es zwar von den Frankfurter Grünen, doch diese betonten einst, dass der Tunnelbau demokratisch entschieden wurde und man sich deshalb nicht dagegen stellen werde.