ÖPNV: Busse und Straßenbahnen eingeschränkt

Während S- und U-Bahnen am Sonntag ungestört fahren, schränkt der Frankfurter Halbmarathon den Straßenbahn- und Busverkehr in der Stadt ein. Eine Übersicht.

Frankfurter Halbmarathon: Straßenbahnen eingeschränkt

Frankfurter Halbmarathon: Busverkehr nur begrenzt

Am Sonntag, den 16. März, findet der 23. Frankfurter Halbmarathon statt. Start und Ziel befinden sich am Waldstadion . Für den 21 Kilometer langen Lauf kommt es in den Stadtteilen Sachsenhausen und Niederrad deshalb zwischen 9.00 und 14.30 Uhr zu Straßensperrungen. Während S- und U-Bahnen ungehindert in Betrieb sind, sind Straßenbahn- und Buslinien eingeschränkt oder gar nicht unterwegs.Die Einschränkungen betreffen die Straßenbahnlinien 12, 15, 16, 17 und 18. Die Linie 12 verkehrt von 9.30 bis 14.30 Uhr nur zwischen Fechenheim und Bürostadt Niederrad. Die Straßenbahn 15 fährt zwischen 9 und 13.30 Uhr nur zwischen Haardtwaldplatz und Hauptbahnhof (Südseite). Von 9 bis 13.45 Uhr fährt die Linie 16 ausschließlich zwischen Westbahnhhof und Hauptbahnhof (Südseite) sowie zwischen Offenbach Stadtgrenze entlang der Mörfelder Landstraße bis nach Neu-Isenburg. Die Straßenbahnlinie 17 ist vom Rebstockbad bis Hauptbahnhof (Südseite) im Einsatz und die Linie 18 zwischen Gravensteiner Platz, Konstablerwache und Zoo.Die Buslinie 35 beginnt ihren Betrieb erst verspätet, gegen 13.30 Uhr. Von 9 bis 14 Uhr verkehrt die Linie 51 zwischen Höchst und Haltestelle Morgenzeile in Goldstein. Zur selben Zeit fährt die Linie 61 zwischen Flughafen und Triftstraße. Die Expressbuslinie X61 hingegen stellt ihren Betrieb von 9 bis 13.30 Uhr vollständig ein. Die Expresslinie X77 endet und beginnt an der Station in Gateway Gardens Mitte. Die Buslinie 78 nimmt ihren Betrieb verspätet gegen 13.30 Uhr auf. Für die Linie 84 gilt das gleiche, sie beginnt ihren Betrieb erst um 14.30 Uhr und verkehrt zwischen Oberforsthaus und Niederrad Bahnhof.Für die Anreise zum Start- und Zielbereich am Waldstadion eignet sich am besten die S-Bahn, die Station „Stadion“ wird von den Linien S7, S8 und S9 angefahren.