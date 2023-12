Wie der ÖPNV an den Feiertagen in Frankfurt verkehrt

Die städtische Nahverkehrsgesellschaft traffiQ hat ihren Ferienfahrplan für Bus und Bahn veröffentlicht: An Heiligabend und Silvester machen ein paar Linien früher Feierabend, an den Festtagen gilt in Frankfurt der Sonntagsfahrplan.

An Heiligabend machen einige Linien um 18 Uhr Feierabend

Info

Einschränkungen an Heiligabend



Die Buslinien 24, 40 und 56 verkehren nicht. Ebenso die Linie 53, die Expressbuslinie X53 hingegen fährt planmäßig zwischen Höchst und Flughafen.



Auf der Metrobuslinie M36 entfallen ab 11.00 Uhr die Kurzfahrten zwischen Eschenheimer Tor und Hainer Weg.



Um 15.00 Uhr stellen die U-Bahnlinie 9 und die Buslinie 65 ihren Betrieb ein.



Gegen 18.00 Uhr folgen dann die Buslinien 25, 35, 38 und 69.



Zwischen 16.00 und 19.00 Uhr enden die Straßenbahnlinien 11 und 14 im Frankfurter Westen am Hauptbahnhof und die Linie 12 am Willy-Brandt-Platz. Im Osten wird die Linie 11 von Fechenheim über Ostendstraße zum Lokalbahnhof umgeleitet und die Linie 12 ab Konstablerwache über den Zoo zum Ernst-May-Platz.

Silvester: U1 und U3 eine Stunde länger im Einsatz

Info

Einschränkungen an Silvester



Die Buslinien 24 und 53 verkehren nicht. Die Expressbuslinie X53 ist wieder planmäßig zwischen Höchst und Flughafen unterwegs.



Die Buslinien 25, 27, 30, 45, 48 und 64 stellen ihren Betrieb gegen 23.00 Uhr ein, während auf der Metrobuslinie M60 vier Fahrten rund um Mitternacht entfallen.



Auf der U-Bahnlinie 8 verändern sich in der Silvesternacht die Fahrtzeiten zwischen 1.00 Uhr und 2.30 Uhr.



Die U1 fährt bis um 3.00 Uhr und die U3 bis circa um 3.15 Uhr.



Vom 31. Dezember um 20.00 Uhr bis zum 1. Januar um 4.00 Uhr verkehrt die Metrobuslinie M36 nur zwischen Westbahnhof und Konstablerwache sowie zwischen Südbahnhof und Hainer Weg. Die Buslinie 30 ist, wie an Sonn- und Feiertagen üblich, nur zwischen Bad Vilbel und Konstablerwache bzw. Friedberger Warte unterwegs.

Bevor es im neuen Jahr dann mit dem „ehrlichen Fahrplan“ der städtischen Nahverkehrsgesellschaft traffiQ – inklusive Ehrlichkeits-Offensive des Verkehrsdezernats – losgeht, kommt vom 27. Dezember bis zum 13. Januar erst einmal der Ferienfahrplan. Die Devise: Bahnen und Busse sollen in Frankfurt „möglichst normal“ verkehren, heißt es in einer Pressemitteilung von traffiQ.An den beiden Weihnachtsfeiertagen und am 1. Januar gilt der reguläre Sonntagsfahrplan. Ebenso an Heiligabend und Silvester, die in diesem Jahr tatsächlich auf einen Sonntag fallen, allerdings mit Einschränkungen: An Heiligabend machen einige Linien ab 18 Uhr Feierabend, vereinzelt auch schon früher. Außerdem meiden die Straßenbahnen aufgrund des Stadtgeläutes die Altstadtstrecke.Auch an Silvester machen einige Bus- und Bahnlinien früher Schluss als sonst, die U1 und die U3 sind dafür eine Stunde länger unterwegs. Zudem ist die Alte Brücke aufgrund des Silvesterfeuerwerks gesperrt.