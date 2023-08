Alle Frankfurter Außenstellen stehen wieder offen

Am 15. August eröffnet das Bürgeramt Nieder-Erlenbach wieder. Damit sind alle Außenstellen in Frankfurt wieder für die Bürger zugänglich.

Bürgeramt in Nieder-Eschbach seit Mai wieder geöffnet

Mit der Außenstelle in Nieder-Erlenbach stehen ab Dienstag, den 15. August, in Frankfurt wieder alle Bürgerämter für die Bürgerinnen und Bürger offen. In Nieder-Erlenbach können dann von 8 bis 13 Uhr jeweils dienstags die Dienste des Bürgeramtes in Anspruch genommen werden. Das hat die Stadt bekannt gegeben.Die Außenstelle war wegen längerer Umbau- und Sanierungsmaßnahmen geschlossen worden. Grund dafür war ein veralteter Anschluss an das Internet und das städtische Netz, weswegen neue Kabel verlegt und eine Verbindung zur Bundesdruckerei hergestellt werden mussten. Mit der neuen Bandbreite könne jetzt das ganze Spektrum des Bürgerservice angeboten werden, wozu auch die Ausstellung von Pässen und Ausweisen gehöre.Die sehr eingeschränkten Öffnungszeiten sollen wie in allen Außenstellen um einen Tag erweitert werden nach der Landtagswahl am 8. Oktober. Dies hat damit zu tun, dass es während der Urlaubszeit und der Phase der Briefwahl, bei der auch einige Mitarbeiter des Bürgeramtes behilflich sind, an Personal mangelt. Erst im Dezember 2022 hatten die Außenstellen in Fechenheim, Harheim und Kalbach nach der pandemiebedingten Schließung und Personalumverteilung wiedereröffnet. Im Mai 2023 folgte dann die Wiedereröffnung des Bürgeramtes in Nieder-Eschbach, das für einen grundlegenden Umbau etwa ein Jahr geschlossen war.Termine für den Besuch der Bürgerämter können über das Online-Buchungssystem hier oder telefonisch unter der Behördennummer 115 vereinbart werden.